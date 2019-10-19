【遊台注意】熱帶氣旋浣熊於台灣以東徘徊　下周四「霜降」有驟雨

近日秋意漸濃，伴隨着晴朗天氣，最適合進行戶外天氣，今日天晴有薄雲，在大帽山可見「耶穌光」。天文台預測，今晚（19日）大致天晴及乾燥，吹和緩東至東北風，離岸風勢清勁。然而天文台預計，受季候風補充影響，下周四（24日）「霜降」起一連兩日，沿岸地區有幾陣驟雨，而內陸地區日夜溫差較大。 另外，今日正午12時，熱帶風暴浣熊集結在高雄以東約760公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，於呂宋海峽以東的西北太平洋徘徊，到台灣旅遊就要留意當地天氣。

天文台指熱帶氣旋浣熊會在未來一兩天於台灣以東海域徘徊，赴當地旅遊就要注意天氣。（天文台網頁截圖）

乾燥東北季候風影響 黃色火災危險警告生效

天文台表示，一股乾燥的東北季候風會在未來兩三天為華南帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區日夜溫差較大。預料受季候風補充影響，下周中後期沿岸地區有幾陣驟雨。此外，熱帶氣旋浣熊會在未來一兩天於台灣以東海域徘徊，料後日（21日）會降為熱帶低氣壓。天文台今日亦發出黃色火災危險警告，表示火災危險性頗高。

民陣原定明日（20日）發起九龍區遊行，天文台預測明日天氣大致天晴，但早上有一兩陣雨，日間乾燥，氣溫介乎24至28度，相對濕度55%至85%。晴朗天氣就維持至下周四（24日），屆時部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，氣溫則介乎24至28度，相對濕度為65%至90%。

秋日涼爽，今日下午在大帽山，在薄雲中可看到「耶穌光」的美景。（杜潔心攝）