天文台料下周初轉涼　最低氣溫僅21度　萬聖節天晴乾燥

10月走到尾聲，即將到11月，本港天氣亦踏入深秋。天文台預料，未來兩三天大致天晴，一股季候風補充會在下周初抵達華南，天氣亦為稍涼。下周四（31日）便是萬聖節，不少市民會「扮鬼扮馬」裝飾打扮外出慶祝玩樂，天文台料萬聖節當日最低氣溫22度，天氣轉涼乾燥，市民外出慶祝亦要帶備外套。

天文台預料，未來兩三天大致天晴。（資料圖片）

天文台表示，東北季候風正影響廣東沿岸，今日（24日）下午天氣大致天晴，今晚部分時間多雲，吹和緩東北風，離岸風勢間中清勁。天文台又指，東北季候風會在未來數天持續影響廣東，該區天色普遍晴朗，預料一股季候風補充會在下周初抵達華南，為該區帶來稍涼的天氣。

天文台又預測明日（25日）天氣大致天晴，氣溫介乎23至28度，相對濕度為60%至 85%。氣溫至下周三（30日）下跌，天文台料天氣大致天晴，日間乾燥，氣溫為21至27度，相對濕度50%至80%。而萬聖節當日（31日）天氣同樣大致天晴，日間則乾燥，最低氣溫只為22度，相對濕度則為50%至80%。

天文台預料一股季候風補充會在下周初抵達華南，為該區帶來稍涼的天氣。（天文台網頁截圖）

踏入11月繼續有陽光，天文台預測，下周五（11月1日）及下周六（11月2日）同樣短暫時間有陽光，氣溫亦同樣介乎22至26度。