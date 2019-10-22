【禁蒙面法】酒吧生意慘淡人均消費跌半　萬聖節奇招聘化妝師吸客

反修訂《逃犯條例》的示威持續，港鐵自10月4日政府宣布訂立《禁止蒙面規例》當晚起，都提早收車，平日熱鬧的尖沙咀、銅鑼灣在晚上也變得冷清，香港人彷彿失去夜生活。 酒吧業協會早前表示，業界整體生意額預料跌幅會持續，有酒吧負責人指，在示威活動當晚只得一枱客人，矛頭直指交通問題，「客人可能會看着時間離開，只會小酌兩杯，人均消費額下跌近半。」 萬聖節旺季即將來臨，酒吧業為了自救，擬出奇招聘請化妝師駐場為客人化妝，但是否能夠力挽狂潤仍是未知之數。

10月10日晚上，平時熱鬧的尖沙嘴街頭只剩下來回巡邏的警車及零星的行人。（鄭子峰攝）

10月10日當晚，在反修例運動下有網民在尖沙咀發起「齋睇唔買」活動，不少人在尖沙咀警署對面行人路掛上青天白日滿地紅旗，又不停高叫「五大訴求、缺一不可」等口號。警車及防暴警員在尖沙咀附近巡邏，區內的大型商場、店鋪都紛紛提早關門。與彌敦道一條之隔的諾士佛臺，不少酒吧繼續營業，惟門可羅雀。

文先生是諾士佛臺一間樓上酒吧的負責人，他稱每年酒吧業最旺是暑假的6月至8月，不過今年受自6月反修訂《逃犯條例》示威浪潮以來，6至7月的生意已經下跌5%，8至9月的生意更跌勢更擴至15%，每月損失達30萬元。

業界：料損失2.3億

這間佔地1,200呎的酒吧內，在歡樂時光（Happy Hour）時段只有一枱客人，五、六名店員繼續在打掃、整理酒品。酒吧業協會提供的資料顯示，一間1,000呎的酒吧，每月開支及成本約為30萬元，文先生的酒吧由8月起已經連蝕兩個月。業界早前亦估計，單計酒吧業在8月及9月的整體生意，已下跌近三成，估計損失達2.3億元。

文先生是諾士佛臺一間樓上酒吧的負責人，他指自今年8月開始每月蝕掉30萬元。（鄭子峰攝）

不怕示威 只怕無車搭

文先生直言，樓上舖酒吧向來是做熟客生意，生意確受社會氣氛影響減少，但港鐵提早收車卻令生意雪上加霜，「其實大家都不是害怕示威，示威對我們影響不大，上了樓都不擔心會受傷，反而是客人擔心交通問題而提早離開。」

他指，往日放工時間後至少可以做「兩輪」生意，現時只有「一輪」生意，「客人都會看着港鐵收車的時間，小酌兩杯便要離開。」人均消費由過去的每人250元大跌逾一半至100元。

文先生拒絕向員工開刀：「不少同事均有家庭要養，如果無特別情況也不會『咁無情』要求他們放無薪假期，最多先減兼職的人手。」晚上，因為沒有了港鐵或巴士，他更會為同事提供車錢上下班，「要體諒同事。」

示威持續逾四個月未見畫上句號，文先生本來與其他酒吧業人士一樣，希望趁着萬聖節的另一旺季收復失地。然而，政府在10月4日引用《緊急法》訂立《禁止蒙面規例》，在法例下以顏料塗面化妝亦可能違法，勢令喜愛扮鬼扮馬的香港人卻步。

文先生認為，現時無法估計10月的整體生意額，「的確過去可能有客人是化了妝才來，今年會是怎樣？真的預計不了。」被問到會否擔心結業？他透露，曾與業界行家討論現時情況，「相信不會倒閉，但也不希望要裁員。」

酒吧或要即場提供化妝品

前景不明朗，但文先生樂觀地指，與其考慮開源，不如想多些優惠或服務來吸引客人，「萬聖節請化妝師是我們能夠提供的服務，或者現時要再想一下是否卸妝用品給客人使用。」

酒吧業協會早前高調反對政府推出宵禁令，酒吧業協會副主席錢雋永直言，不少會員是很擔心、恐懼規例，「有酒商表明不敢請化妝師，甚至想取消萬聖節活動。」他又透露，業界也沒想過港鐵提早收車會持續多天，認為情況嚴峻。

酒吧業協會將於今日（23日）公布一系列的自救措拖，錢雋永對此僅稱「找了相關人士問清楚，化妝不等於犯法」，拒絕透露更多。今年萬聖節，到底酒吧業與香港人是否能夠回復正常，仍是未知之數。