本港連續9日有陽光相對濕度最低40%　熱帶氣旋娜基莉移向越南中部

近日天晴乾燥，秋高氣爽，最適合進行戶外活動。天文台預料，乾燥的東北季候風會在本周餘下時間為華南帶來普遍晴朗的天氣，該區風勢頗大，早晚天氣稍涼。而未來9日亦有繼續有陽光，市區最低氣溫則徘徊約攝氏20度至22度，市民外出享受陽光時亦要帶備外套保暖。 另外，熱帶氣旋娜基莉會在未來兩三日於南海中南部逐漸增強，隨後移向越南中部，市民到訪當地就要密切留意天氣消息。

近日天晴乾燥，秋高氣爽，最適合進行戶外活動。（資料圖片）

天文台表示，在今日（6日）正午12時，熱帶風暴娜基莉集結在南沙之東北偏北約410公里，預料移動緩慢，在南海中南部徘徊。天文台又預測，娜基莉在周五（8日）有機會增強為強烈熱帶風暴。

在本港，預料今日天晴，下午乾燥，吹和緩至清勁東至東北風。未來兩三日則大致天晴及乾燥，早晚天氣稍涼，而星期六（9日）風勢頗大，季候風會在下周初稍為緩和。天文台預測明日（7日）天晴乾燥，氣溫介乎21至27度，相對濕度則僅為40%至75%，市民要做好保濕。

天文台料熱帶氣旋娜基莉會在未來兩三日於南海中南部逐漸增強，隨後移向越南中部。（天文台網頁截圖）

乾燥天氣料維持數日，周六（9日）天氣部分時間有陽光，日間乾燥，最低氣溫亦跌至20度，新界多區最低氣溫更料跌穿20度。天文台預測下周日（10日）相對濕度會稍為回升至最低60%，當日則部分時間有陽光，氣溫介乎21至25度。惟至下周四（14日）再現乾燥，天文台料天氣大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎22至27度，相對濕度為45%至70%。