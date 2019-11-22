【區議會選舉】投票日天晴乾燥　下周後期一連三日最低氣溫17度

近日天氣逐漸轉涼，下周天氣更持續清涼。天文台預料，隨著東北季候風在未來一兩日緩和，廣東氣溫將略為回升，惟季候風會在下周初增強，廣東沿岸風勢較大，天氣稍涼。另一股季候風補充會在下周四（28日）抵達華南，為該區帶來清涼的天氣，料下周五（29日）起，一連三日市區氣溫均低見攝氏17度，部分地區更只得14度。 另外，天文台指在上午10時，強烈熱帶風暴鳳凰集結在台北之東南偏東約410公里，預料向北移動，時速約15公里，橫過台灣以東海域，赴台人士要留意天氣。

下周日便是區議會選舉投票日，天文台料當日天晴，日間乾燥。（資料圖片／羅國輝攝）

天文台今日（22日）指，一股乾燥的東北季候風正為華南帶來晴朗的天氣，料今日天晴，日間乾燥，吹和緩東北風，展望周末期間大致天晴，氣溫逐漸回升，內陸日夜溫差較大。天文台今日亦發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。此外，強烈熱帶風暴鳳凰會在未來一兩日橫過東海並減弱。

天文台預測明日（23日）大致天晴，日間乾燥，氣溫介乎21至26度，相對濕度為55%至80%。而下周日（24日）便是區議會選舉投票日，天文台料當日天晴，日間乾燥，氣溫介乎21至27度，市民可在晴朗的天氣下外出投票。

天文台料強烈熱帶風暴鳳凰會在未來一兩日橫過東海並減弱。（天文台網頁截圖）

至下周四（28日）季候風補充抵達華南，氣溫驟跌至最低18度，天氣則部分時間有陽光及乾燥，相對濕度為45%至70%。下周五（29日）部分時間有陽光及乾燥，早上清涼，氣溫最低僅17度，上水及流浮山等最低氣溫更只得14度，相對濕度則為45%至75%。踏入12月，天文台料12月1日大致天晴及乾燥，早上清涼，氣溫介乎17至24度，相對濕度則為50%至75%。