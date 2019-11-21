氣溫先升後跌　天文台料區選日最高27度兼天晴　下周末最低僅17度

一股乾燥的東北季候風繼續為本港帶來陽光普照的天氣，隨季候風逐漸緩和，天文台料氣溫將逐步回升，至周末最高溫達攝氏27度，區選日將是晴天。這股季候風預料下周增強，氣溫再度下降，下周末最低溫或再次回落至17度，市民要注意保暖！ 此外，強烈熱帶風暴鳳凰目前集結在高雄之東南偏東約470公里，天文台料未來一兩日將橫過台灣以東海域並逐漸減弱，不會進入本港800公里範圍。

天文台表示，一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。（麥凱茵攝）

本港今早天氣清涼，打鼓嶺最低更錄得攝氏13.1度，成全港最冷地區。天文台表示，一股乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣，預料本港未來數天天晴乾燥，最高溫料升至27度。早前天文台曾預測下周日（24日）的區議會選舉或遇多雲有雨的天氣，但今日則預測當日將是晴天。

隨東北季候風會在下周增強，天文台預測下周一（25日）起本港將開始有雨，且氣溫再度下降，料至下周末最低氣溫進一步回落至17度，相對濕度最低只有45%，早上清涼。

（天文台網站截圖）

此外，在正午12時，強烈熱帶風暴「鳳凰」集結在高雄之東南偏東約470公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約12公里，移向台灣以東海域，天文台料「鳳凰」會在未來一兩日橫過台灣以東海域並逐漸減弱。而另一個熱帶氣旋「海鷗」已減弱成低壓區。