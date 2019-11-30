天文台預測颱風北冕下周逼近本港800公里防線　料急轉彎向南移

即將踏入12月，一般而言本港已過風季。惟根據天文台預測，位於菲律賓以東海域的颱風北冕，未來數日將增強至超強颱風，並掠過菲律賓呂宋南部，進入南中國海，下周三晚（12月4日）逼近本港以南800公里範防線。 北冕會否成為歷來影響香港最遲颱風？根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF） 周五（29日）的預測，北冕下周逼近香港防線後，將逆時針90度轉彎向南移，趨向南海南部，遠離香港防線，天文台熱帶氣旋路徑概率預報，也有相若預測，可見北冕威脅香港的可能性不大。而北冕急轉彎，料與「颱風殺手」南下有關，天文台預測，一股強烈季候風補充下周將令華南地區氣溫逐步下降，「逼」北冕南遁。

天文台預測，颱風北冕下周或進入南海，並逼近本港800公里範圍內。（資料圖片／梁鵬威攝）

北冕周五晚11時，集結在雅蒲島之西北偏北約550公里。（聯合颱風警報中心JTWC FB專頁圖片）

北冕將增強至超強颱風 掠過呂宋南部

天文台表示，在周五晚11時，颱風北冕集結在雅蒲島西北偏北約550公里，初時移動緩慢，稍後向西移動，時速約14公里，大致移向菲律賓以東海域。天文台又預料，北冕今晚（30日）增強至強颱風，明晚（12月1日）達至超強颱風威力，其後吹襲菲律賓呂宋南部。北冕下周二（12月3日）晚離開呂宋南部，進入南海，並減弱為強颱風，向西北方向移動；下周三晚（12月4日）8時進一步減弱為強烈熱帶風暴，並逼近本港南面800公里防線，天文台暫未公布其後的移動路徑預測。

天文台料，北冕會在未來兩三天逐漸增強，大致移向菲律賓中至北部。（天文台網頁截圖）

天文台及ECMWF均料北冕轉南移

不過天文台熱帶氣旋路徑概率預報顯示，北冕將過「港門」而不入，在本港800公里防線附近，轉向南移概率偏高，即料不會向北逼近華南。

地下天文台台長方志剛在FB引述歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）指，北冕會否影響香港，可留意該中心的模擬數據預測結果。有關結果顯示，北冕逼近香港後的去向，大致與天文台熱帶氣旋路徑概率相若，都是會轉為向南移，離開香港防線。因此，北冕成為影響香港最遲的颱風可能性不大。

天文台熱帶氣旋路徑概率預報顯示，北冕將過「港門」而不入，轉為向南移動機率較高。（天文台圖片）

天文台1974年12月曾掛3號風球

12月打風並非不可能。1974年的颱風艾瑪（Irma）西移入南中國海，其後向北移動，逼近本港，惟已減弱成一股熱帶風暴，不過天文台仍在12月1日晚上11時懸掛了3號強風信號，艾瑪成為影響香港最晚的熱帶氣旋紀錄，至今未被取代。

在本港，天文台指乾燥的東北季候風會在周末期間為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。預料受強烈的季候風補充影響，下周華南地區氣溫將逐步下降，風勢頗大，下周後期該區天氣相當清涼。

北冕下周二逼近本港防線，天文台料當日天晴乾燥，早晚清涼，氣溫介乎15至21度，相對濕度為40%至70%；下周三則料大致天晴，早晚清涼，日間非常乾燥，氣溫下降至介乎14至20度，相對濕度亦跌至35%至65%，暫未見本港天氣會受北冕影響。