天文台料「暖冬」再臨機會大　寒冷日數或較去年多

去年的冬季只有三日達寒冷水平，即氣溫在攝氏12度或以下，是有記錄以來最少。天文台公布新一份冬季季度預報（2019年12月至2020年2月），預料今個冬季平均氣溫「正常至偏高」（接近正常是介乎16.6至17.4度，高於正常則高於17.4度），而雨量「正常至偏少」（接近正常是64至147毫米，少於正常則少於64毫米）。 天文台又預測，在「ENSO-中性」狀態下，即沒有厄爾尼諾或拉尼娜現象發生，香港今個冬季寒冷日子日數可能較去年多。

天文台預測今個冬季的寒冷天氣（氣溫在12度或以下）日數可能較去年多。（資料圖片）

2019/20年冬季季度預報

氣溫正常至偏高（16.6至17.4攝氏度或高於17.4攝氏度）

雨量正常至偏少（64至147毫米或少於64毫米）

料今冬華南東北季風會較正常弱

天文台表示，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部的水溫在今個冬季大致正常，縱使較氣候平均值稍高，屬「ENSO-中性」狀態，而根據世界各地氣候模式預測，今個冬季華南東北季風會較正常弱。此外，受全球暖化和本地城市化的影響，香港冬季的氣溫有明顯的長期上升趨勢，預料本港今個冬季的溫度正常至偏高。

去年寒冷​日子僅3日 創紀錄新低

天文台表示，雖然預計香港今個冬季氣溫整體正常至偏高，但日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷日子。在「ENSO-中性」狀態下，香港今個冬季的寒冷天氣（氣溫在12度或以下）日數可能較去年多。根據天文台資料，平均每年冬季有15天，但上個冬季只有3日寒冷天氣，為有記錄以來最少。

在雨量方面，世界各地氣候模式對今年冬季華南降水預報沒有一致共識，過往統計顯示「ENSO-中性」狀態下，香港冬季雨量正常至偏少的機會稍高，與天文台的客觀統計預報方法的結果相吻合，故預料香港今個冬季雨量正常至偏少。