天文台發出今年入冬首個寒冷天氣警告　料周四晚最低氣溫約12度

近日天氣轉冷，香港天文台在今日（4日）晚上8時30分發出今年入冬後首個寒冷天氣警告，天文台預測本港未來數天天氣寒冷，明晚（5日）市區最低氣溫約在12度左右，新界會再低一兩度。天文台又提醒市民應注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。

天文台發出今年首個寒冷天氣警告，市民要做好保暖工作。（資料圖片／林若勤攝）

天文台指，明日日間氣溫顯著下降，市民應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康；如認識獨居的長者或慢性病患者，就應間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。

另外，天文台又提醒市民使用暖爐或暖風機時，請注意消防安全，遠離易燃物件，及避免電力負荷過重，並切勿於室內生火取暖。而當使用舊式氣體燃料熱水爐時，需確保室內有大量清新空氣。

天文台提醒市民應避免長時間置身在寒風中，以免著涼而影響健康。（資料圖片／林若勤攝）

社會福利署指，由於天氣嚴寒，署方特別提醒長者注意保重身體，並呼籲其親友和鄰居多關心及慰問體弱長者的身體狀況，尤其是獨居長者。有需要時可致電社署熱線求助，電話為2343 2255。

勞工處今日亦提醒僱主，由於寒冷天氣警告生效，僱主應採取適當的預防措施，例如提醒須在戶外或偏遠地方工作的僱員穿着合適的禦寒衣物，及盡量安排僱員交替在戶外及戶內或有遮蔽的地方工作。僱員要留意天氣報告、穿着合適的禦寒衣物和留意身體狀況，如有不適，例如手腳冰冷和全身震顫，應盡快通知主管和看醫生。