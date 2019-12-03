【寒冷天氣】穿著保暖內衣致敏個案大增　醫生：3類人要特別小心

天文台預測本周末氣溫會跌至12℃，在冬天寒冷的天氣下，不少人都會購買保暖內衣來禦寒，市面上品牌選擇也相當多，有來自日本、台灣甚至中國，亦有各種物料，例如纖維、羊毛、棉等等，很多人貪其有不錯的保暖效果。但皮膚科醫生陳厚毅指出，部分質料的保暖內衣有機會會引發皮膚敏感。

保暖內衣相當歡迎，而皮膚科陳厚毅指出，隨著近日天氣開始寒冷，市面上興起各種質料的保暖內衣，每年冬天時間因為保暖内衣而引起出疹、毛囊炎等過敏性皮膚炎的病人都會有所增加。

最近大熱的纖維物料內衣（即發熱內衣），其顏料、材質或其他化學物質有機會刺激皮膚。因此若然發現小朋友皮膚出現敏感症狀，但臉部沒有敏感，即有機會是衣物引致的敏感。

3類人選購保暖內衣要小心

陳厚毅醫生指出引發敏感的原因與發熱內衣牌子、價錢並無關係，而是與它的原理有關。發熱衣的原理是利用化學纖維把皮膚表面的濕氣吸收，凝結成水珠後產生凝結熱，替皮膚提供熱源。然而發熱衣的吸濕性來自於纖維中的聚酯、丙烯酸酯等，強效的吸濕性增加了皮膚龜裂、皮屑剝落的機會，亦會阻礙排汗，長期穿著會令油脂分泌旺盛的部位變成真菌滋生的最佳環境，例如胸口、頸和背部，增加毛囊炎或加重濕疹的情況，他指出天生皮膚較敏感、易出暗瘡和有濕疹的人特別要小心。

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羊毛質料內衣最易致敏

另外，陳厚毅醫生指出羊毛質料的保暖內衣最容易引致敏感，羊毛屬於刺激物，小朋友穿上容易出現羊毛過敏的症狀，包括皮膚瘙癢、紅疹、眼睛痕癢、流鼻涕、咳嗽等等，患有濕疹的小朋友更容易濕疹病發。

入冬後求診個案大增

陳醫生指今年入冬後因為穿著保暖內衣敏感而求診的病人數量多出一半，大部分病人都會自行處理，他建議如本身已有皮膚敏感問題，應多塗潤膚乳保持滋潤，又或穿著發熱內衣前先穿一件純棉內衣打底，亦不應穿著發熱內衣睡覺。另外敏感發作後，剝落的皮屑會留在內衣，除了徹底清洗衣物，也可掛到戶口讓衣服曬一曬太陽，用紫外線殺死細菌。