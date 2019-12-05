天文台發強烈季候風信號　料未來兩三日寒冷大風　最低氣溫12度

本港天氣轉涼，寒冷天氣警告持續下，天文台今日（5日）上午11時發出強烈季候風信號，預料本港吹東北強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中更達烈風程度。天文台預測本港未來兩三日天氣寒冷，風勢頗大，今日至周日（8日）最低溫度只有12度，市民應注意保暖，並採取預防強風的措施。展望下周初氣溫會回升，周一氣溫介乎15至20度。

天文台九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

天文台表示，上午10時至11時，橫瀾島錄得最高持續風速為每小時72公里，強烈季候風信號現正生效，天文台預計，一股強烈東北季候風會在今日抵達廣東沿岸，而一道雲帶會為該區帶來有雨天氣，未來兩三日廣東天氣寒冷，風勢頗大。

強烈季候風信號正在生效，天文台提醒，身在當風地方的市民會受東北風正面吹襲，應採取預防措施，如將花盆等可能被風吹倒的物件搬到室內；由於海面有大浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動；至於小艇艇戶亦應確保小艇安全，檢查甲板上的物件是否綁緊。

天文台指，廣東北部氣壓正在上升，預料一股強烈東北季候風會為廣東沿岸帶來寒冷天氣，並與熱帶氣旋北冕相關的雲帶正覆蓋中國東南部，預測今日多雲，有幾陣雨，天氣會逐漸轉冷，吹清勁東北風，離岸吹強風；展望未來兩三日早上寒冷，風勢頗大，天氣會漸轉天晴乾燥。



據九天天氣預報資料，今日至周日最低溫度達攝氏12度，而多日最高溫度均只有18或19度。至下周一（9日）氣溫漸回升至15至20度，而下周二至周五氣溫介乎16至21度左右。