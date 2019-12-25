【聖誕節】天文台料明日最高25度　或成半世紀最暖「拆禮物日」

今日（25日）聖誕節。天文台表示今日氣溫最高可達24度，最低亦有19度，料能渡過一個相對溫暖的聖誕節；至明日(26日)，最高氣溫可達25度，或成為自1969年以來最暖「拆禮物日」。 不過一道冷鋒會在明日稍後抵達廣東沿岸，氣溫會著轉涼，直至周五（27日），最低氣溫料只得15度。加上受季候風及熱帶氣旋巴蓬影響，未來南海北部及華南沿岸風勢頗大且有雷雨，除夕（31日）當日更可能有幾陣雨。

據天文台資料所示，今日氣溫最高可達24度，最低亦有19度。（資料圖片）

天文台料明日最高氣溫達25度，翻查天文台記錄，自1884年以來，最暖「拆禮物日」是1951年達26度；1969年為第二高，25度，因此明日有機會成為半世紀以來最暖「拆禮物日」。

然而，一道冷鋒亦將於明日稍後抵達廣東沿岸，受強烈東北季候風影響，本週後期該區顯著轉涼。至本周五，氣溫將降至最低15度，最高則有20度，打鼓嶺最低料只得12度。

除夕天氣轉涼 有幾陣雨

至周六日（28）起，本港亦開始有陣雨。直至下周日及一，本港更將多雲有雨，亦可能出現雷暴，兩日的陣雨概率分別高達8成及6成。

除夕當日天氣會轉涼，溫度介乎17至20度，且多雲，有幾陣雨。元旦當日早上亦有微雨。