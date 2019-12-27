昨半世紀最熱Boxing Day　料下周日一雷雨　或現歷年最遲雷暴警告

市民今年過了一個「暖笠笠」聖誕假期，昨日（26日）「拆禮物日」更是半世紀以來最暖。然而天文台預計，熱帶氣旋巴蓬會在下周初為南海北部及華南沿岸帶來雷雨，下周日（29日）雨勢有時頗大，而下周日及下周一（30日）局部地區或有雷暴。若天文台在該兩日發出雷暴警告，更有機會成為歷年來最遲發出的雷暴警告。 熱帶氣旋巴蓬會橫過南海中部並逐漸減弱，在今日正午12時，巴蓬集結在西沙之東南偏東約510公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海中部。

12月26日，天文台總部錄得最高氣溫有攝氏24.5度，是半世紀來最溫暖的「拆禮物日」。圖為Boxing Day防暴警察在尖沙咀海旁巡邏。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

昨日天文台總部錄得最高氣溫有攝氏24.5度，是自1969年以來最溫暖的「拆禮物日」，部分地區更升至26度左右。然而今日（27日）早上已明顯感到天氣轉涼，天文台指受東北季候風影響，未來一兩日廣東沿岸早上清涼，風勢頗大。而季候風補充會在下周中期影響華南，該區天氣持續清涼。

天文台預測今日下午天晴乾燥，吹和緩至清勁北至東北風。明日（28日）日間則大致天晴，晚上漸轉多雲及有幾陣雨。氣溫介乎16至20度，打鼓嶺最低氣溫更只得12度；相對濕度則為60%至90%。天文台料下周日密雲有雨，雨勢有時頗大，稍後局部地區有雷暴。氣溫約17至19度，相對濕度80%至95%。有雨天氣延續至下周一，天文台料當日多雲有雨，初時局部地區有雷暴。

翻查資料，歷年來最遲發出的雷暴警告為2002年12月20日，而天文台暫料下周日、一同樣有雷暴。若當日發出雷暴警告，將會打破紀錄，成為歷年來最遲發出的雷暴警告。

想重見陽光，可能要等到明年元旦（1月1日），天文台預測當日短暫時間有陽光，早上清涼及有微雨。氣溫介乎16至20度，相對濕度則為70%至90%，市民假期外出亦要帶備外套。