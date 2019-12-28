2019年氣溫勢創135年最熱一年　暫僅1日寒冷天氣　熱夜增多28日

2019年即將過去，市民今年或未感到寒意。天文台今日表示，今年首11個月中，有10個月的氣溫都比正常高，全年平均溫度更極有可能是自1884年有記錄以來最高。截至12月26日，全年寒冷天氣日數只得1日，除是有記錄以來最少寒冷日數的一年，亦很有機會打破最高的全年最低氣溫紀錄，本港距離「無冬天」恐愈來愈近。

天文台料今年平均氣溫勢打破2015年最高平均氣溫24.2度的紀錄，成為135年最熱的一年。（資料圖片）

氣候暖化備受關注，天文台今日公布2019年天氣回顧，顯示今年破多項高溫紀錄。天文台料今年平均氣溫勢打破2015年最高平均氣溫攝氏24.2度的紀錄，成為135年最熱的一年。而今年寒冷天氣日數只得1月1日，當日市區最低氣溫為攝氏11.4度，很有機會是歷年「全年最低氣溫紀錄」當中最高溫。

9月連續一星期是熱夜 創紀錄

另外，2019年熱夜數目，即全日最低氣溫達攝氏28.0度或以上的日子達46日，是自1884年有紀錄以來最高，比正常值多28.2日。今年更出現有紀錄以來9月最長連續熱夜，長達7日。

今年寒冷天氣日數只得1月1日，當日最低氣溫為11.4度。（資料圖片／李澤彤攝）

整體平均氣溫高攝氏2度

上個冬季即去年12月至今年2月，以及剛過去秋季即今年9月至11月，同樣是自1884年以來最暖。上個冬季破歷年來最少寒冷日數紀錄，只有3日；以及平均氣溫、平均最高氣溫及平均最低氣溫的冬季紀錄，全部都較正常值高攝氏2度。今年秋季平均氣溫及平均最高氣溫均破紀錄，分別為攝氏26.1度及29.1度。