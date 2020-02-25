天文台料驚蟄有雨清涼最低僅14度　未來一連9日相對濕度「9字頭」

近日天氣回暖，二十四節氣中代表春天即至的「驚蟄」（3月5日）來臨。天文台料乍暖還寒當日最低僅14度，市民或要冷雨中「打小人」。天文台指，隨著偏東氣流緩和，周末及下周初廣東沿岸溫暖潮濕，但預料東北季候風會在下周中期為華南帶來幾陣雨，該區天氣逐步轉涼。 天文台預料由明日（26日）起一連九日相對濕度最高均見「9字頭」，相當潮濕。

由周四（27日）起連日潮濕，天文台料有4日亦見薄霧。（資料圖片）

天文台表示，一股海洋氣流正影響廣東沿岸，預料今日（25日）大致多雲，下午部分時間有陽光，天氣溫暖，吹輕微至和緩偏東風。溫暖的海洋氣流會在明日繼續影響廣東沿岸，展望明日大致天晴溫暖，早晚有薄霧，隨後一兩日風勢較大。明氣溫介乎20至26度，相對濕度為65%至95%，抽濕機亦要時候出動。

由周四（27日）起連日潮濕，天文台料有4日亦見薄霧。天文台料周四、周六（29日），以及下周日（3月1日）、一（3月2日）相對濕度同樣高見95%，雖有陽光，但早晚會有薄霧。

天文台預料由明日（26日）起一連九日相對濕度最高均見「9字頭」。（天文台截圖）

天氣至下周三（3月4日）又轉涼，天文台料下周三大致多雲，有幾陣雨。氣溫介乎16至21度，打鼓嶺更低見12度，上水、石崗等亦只得13度，市民要準備好禦寒衣物。

下周四就是24節氣中的驚蟄，傳統上指春雷驚醒蟄伏於地下冬眠的昆蟲，意即春天到來，習俗上會進行打小人。天文台料今年驚蟄多雲，有幾陣雨，早上相當清涼。氣溫介乎14至18度，大埔、沙田、將軍澳及屯門等最低僅13度；相對濕度則為75%至95%。