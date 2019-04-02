天氣過山車　首季最高最低氣溫破紀錄　三月經歷最多雨驚蟄

上月天氣時冷時熱，前日仍是穿短衣，翌日便要換上大衣。天文台以「多雨及異常溫暖」來總結三月的天氣，三月的平均氣溫達21度，較正常高1.9度，是有紀錄以來三月份的第四高；最低氣溫則為19.4度，較其正常值17.2度高2.2度，是有紀錄以來三月份的第三高。三月亦較正常多雨，總雨量為186.5毫米，較正常值82.2毫米超出一倍多。 另外，今年一月至三月的平均氣溫、平均最高氣溫及平均最低氣溫分別為19.7度、22.1度及18.1度，三者皆是同期有紀錄以來最高。

今年驚蟄，天文台發出本年度第二個黃色暴雨警告訊號。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

天文台解釋指，影響華南的東北季候風較正常弱令本港三月時遠較正常溫暖。同時受到廣東沿岸地區的低壓槽影響，三月本港亦較正常多雨。總結三月的天氣，三月的平均氣溫為21.0度，較其正常值19.1度高1.9度；平均最低氣溫則為19.4度，較其正常值17.2度高2.2度。兩者分別是有紀錄以來三月份的第四高及第三高。

繼經歷「異常溫暖」的一月、二月及三月後，本港首季的平均氣溫、平均最高氣溫及平均最低氣溫分別為19.7度、22.1度及18.1度，三者皆是同期有紀錄以來最高。

至於三月，本港亦經歷最多雨的驚蟄（3月6日），當一道在廣東沿岸地區徘徊的低壓槽影響，天文台錄得45.5毫米的雨量並發出本年度第二個黃色暴雨警告；其中九龍及大嶼山更錄得超過70毫米的雨量。