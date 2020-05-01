五一勞動節後一連九日氣溫高見「3字頭」　下周一天晴炎熱下復工

本港近日天氣「熱辣辣」，陽光充沛。天文台指，高空反氣旋會在周末期間，及下周持續為華南帶來普遍晴朗及炎熱的天氣。受西南氣流影響，下周中後期廣東沿岸有幾陣驟雨。 天氣炎熱，天文台料明日（2日）起一連九日，市區最高氣溫均高見「3字頭」，下周六（9日）更高達33度，料發出本港今年首個「酷熱天氣警告」。政府宣布公務員將於下周一（4日）起首階段全面復工，天文台料下周一大致天晴，氣溫介乎25至31度，即使天氣炎熱，為防疫市民亦緊記戴口罩；其後氣溫將更升至32及33度。

政府宣布公務員將於下周一（4日）起首階段復工，天文台則料下周一大致天晴。（資料圖片）

下周二立夏最高31度

天文台表示，高空反氣旋正為南海北部及廣東沿岸帶來大致晴朗的天氣，今日（1日）正午時分，本港多處地區的氣溫上升至約28度，而黃色火災危險警告亦生效，表示火災危險性頗高。天文台展望未來數天大致天晴及炎熱，下周氣溫進一步上升。

絕大部分公務員將於下周一全面復工，天文台就預測下周一大致天晴。下周二（5日）是廿四節氣中的立夏，代表夏天正式來臨。天文台料下周二大致天晴，氣溫介乎25至31度，相對濕度為60%至90%。

天文台料明日（2日）起一連九日，市區最高氣溫均高見「三字頭」。（天文台網頁截圖）

天文台預測下周六（9日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。氣溫介乎27至33度，達「酷熱」程度，料會發出今年首個酷熱天氣警告，亦是歷年內第二早發出。