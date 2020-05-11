天文台料明有狂風雷暴　強烈熱帶風暴或周六逼近本港800公里範圍

本港步入夏天，天氣日漸炎熱。經歷過昨日（10日）的半世紀最熱母親節後，天文台預料今日（11日）局部地區有驟雨及雷暴，吹微風，但氣溫仍高企。天文台預測明日（12日）有驟雨及雷暴，隨後兩三日驟雨減少，天氣炎熱。 在今日正午12時，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南約1110公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約10公里，移向菲律賓中部一帶。天文台預測該熱帶低氣壓會於周六（16日）升級為強烈熱帶風暴，並逼近本港800公里範圍。 另外，天文台在今日下午1時30分發出酷熱天氣警告，是連續兩日發出該警告。於下午1時許，天文台錄得32.8度，再刷今年新高。天文台料今日本港天氣酷熱，提醒市民應慎防中暑。

天文台預測明日（12日）有驟雨及雷暴。（資料圖片／張浩維攝）

天文台表示，一道低壓槽正影響廣東沿岸，受其影響，廣東沿岸明日有雷雨。隨著高空反氣旋在本周中後期增強，華南驟雨減少，天氣炎熱，而一股西南氣流會在下周初為該區帶來驟雨。預測今日下午短暫時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨及雷暴。

此外，天文台料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在本周後期橫過菲律賓進入南海東北部，隨後轉移向呂宋海峽一帶。

天文台預測明日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。氣溫稍稍降為介乎26至30度，相對濕度70%至95%。天氣至近周末後期始好轉，天文台料周五（15日）及周六（16日）部分時間有陽光，氣溫同樣介乎27至32度，相對濕度則為65%至90%。

下周三（20日）為廿四節氣中的「小滿」，代表天氣愈來愈熱，雨量亦漸增多。天文台料下周三大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。氣溫介乎27至31度，相對濕度則為70%至95%。