5月份平均27.7度歷來第五高　未來九日最高33度

天文台公布剛過去的5月份，本港的平均氣溫攝氏為27.7度，平均最高氣溫則是30.4度，分別較其正常值高1.8度及2.0度，均是5月份的第五高紀錄。此外，本年3月至5月的春季異常溫暖，平均最高氣溫26.4度，為有紀錄以來的第五高。 另外，近日不時下大雨，5月全月錄得的雨量為352.5毫米，較正常值304.7毫米多約16%。 受高空反氣旋影響，天文台預計，未來兩三日中國東南部天色普遍晴朗及炎熱，未來9日的最高氣溫達32度至33度，悶熱的天氣已到臨，市民要多飲水以保障健康。

在高空反氣旋支配下，5月首十天香港天氣炎熱及普遍天晴，5月11日為整個月中最高氣溫，為33.5度，踏入五月已有市民到沙灘暢泳。（資料圖片）

5月多次大雨滂沱 最高溫33.5度​

天文台指出，在高空反氣旋支配下，5月首十天香港天氣炎熱及普遍天晴，5月11日為整個月中最高氣溫，錄得33.5度，當日一道與低壓槽相關的雷雨帶於當晚橫過廣東沿岸地區，為本港帶來大驟雨及猛烈狂風雷暴，新界部分地區更錄得超過30毫米雨量。其後的15日至17日，本港天氣轉為普遍天晴及炎熱，受徘徊在廣東沿岸地區的一道低壓槽影響，18日本港轉為大致多雲，間中有大驟雨及狂風雷暴，香港島及九龍錄得約50毫米雨量。

受位於華南的一道低壓槽影響，上月21日至22日，本港天氣轉為不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴，該兩日本港大部分地區錄得超過80毫米雨量，香港島部分地區及將軍澳更錄得超過120毫米雨量，而隨着該低壓槽遠離沿岸地區，跟接兩日驟雨逐漸減少。

上月25日、26日，本港再有大驟雨及狂風雷暴，本港大部分地區錄得超過40毫米雨量，其後驟雨減少及短暫時間有陽光，5月底天氣再度轉差，有大驟雨及雷暴，當日本港大部分地區錄得超過100毫米雨量，黃大仙及將軍澳更錄得超過150毫米雨量。

剛過去的五月份，本港的平均氣溫為27.7度，平均最高氣溫則是30.4度，分別較其正常值高1.8度及2.0度。（天文台網頁截圖）

六四事件周年最高33度

受高空反氣旋影響，天文台預計，未來兩三日中國東南部天色普遍晴朗及炎熱，同時西南氣流為廣東西部帶來不穩定天氣。預料西南氣流會在接近週末增強並為華南帶來驟雨，此外，天文台預測，未來9日的最高氣溫高達32度至33度，悶熱的天氣已到臨，市民要多飲水以保障健康。

其中後日六四事件周年，氣溫最高將達33度。