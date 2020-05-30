天文台料下周天氣炎熱　6月4日部分時間有陽光　氣溫達33度　

本港天氣不穩定，近日有連場大雨。根據天文台的最新天氣預測，西南季候風會在周日（31日）繼續為華南沿岸帶來驟雨。預料受高空反氣旋影響，隨後數日華南沿岸驟雨減少，天氣炎熱。 下周四（6月4日）是六四事件31周年，今年於「限聚令」下未能於維園舉行悼念集會。天文台預測當日會有陽光，但日間酷熱，最高氣溫達攝氏33度，為下周最熱的一日。

天文台料下周天氣炎熱，連續多日的最高氣溫達30度以上。（資料圖片／張浩維攝）

天文台指活躍的西南季候風正為廣東沿岸帶來雷雨。今日（30日）本港大部分地區錄得超過70毫米雨量，預計下午及晚上多雲，稍後驟雨減少，並吹和緩南至西南風。於下午2時20分，天文台錄得攝氏25.8度，濕度達94%。於新界部分地區錄得攝氏27度，包括元朗、天水圍等地。

未來九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

至於明日將有幾陣驟雨，早上有雷暴，而下午短暫時間有陽光，氣溫介乎攝氏27度至31度。隨後兩三日天氣炎熱，部分時間有陽光。

六四31周年有陽光

根據天文台最新的九天天氣預測，下周繼續會有驟雨，連續9日的最高溫度均超過攝氏31度。而下周四為六四事件31周年，預測當日部分時間有陽光，日間酷熱，溫度介乎攝氏28度至33度，相對濕度65%至90%