【黑色暴雨警告】歷時近3小時　閃電逾1.4萬次　近10年來單日最多

本港天氣由今日（6日）凌晨起急劇轉差，雷電交加，相信不少人在睡夢中亦被隆隆雷聲嚇醒。天文台亦於凌晨2時55分發出三年來首個黑色暴雨警告信號，至凌晨5時40分才取消，歷時2小時45分鐘；而所有暴雨警告信號則至早上8時05分取消。 截至早上7時許，各區普遍錄得超過100毫米雨量，當中沙田、西貢、九龍東等地區雨量更超過200毫米雨量。另外，截至早上11時，香港境內雲對地閃電次數達14,054次，是自2010年9月9日的14,599次後，單日次數最多。

本港今日半夜開始受雨區影響，天文台於凌晨12時40分發出黃色暴雨警告信號，其後於凌晨1時30分改發紅色暴雨警告信號；再於凌晨2時55分發出黑色暴雨警告信號。今次的黑色暴雨警告信號除了是今年首次，亦是自2017年5月24日後首次。

新界東閃電次數最多 達八千 荃灣、九龍東雨量最多

天文台今日亦曾發出山泥傾瀉警告、新界北部水浸特別報告及雷暴警告。截止早上9時，香港境內雲對地閃電次數超過1.4萬次，當中以新界東閃電次數最多，達8,629次。另外，受豪雨影響，多區亦變成澤國，當中累積雨量最多的為荃灣、九龍東及西貢等地區，觀塘更有多輛汽車在路中「死火」。

截至早上7時許，各區普遍錄得超過100毫米雨量。（天文台網頁截圖）

天文台指截至早上7時許，強雨區基本上移離本港，但上游西邊仍有驟雨靠近，預計今日會受驟雨影響。

翻查資料，今次黑色暴雨警告信號距離上一次足足超過3年，是自1998年以來相距時間最遠的一次。而持續時間最長的黑色暴雨警告信號是1999年8月23日，歷時5小時47分鐘；最「短命」的黑色暴雨警告信號則為2004年5月8日，持續時間不足一小時，僅得40分鐘。