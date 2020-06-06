【黑色暴雨】天文台發出3年來首個黑雨　全港多處水浸車輛死火

【0540更新】天文台改發紅色暴雨警告信號。 受一道低壓槽影響，周六（6日）凌晨香港天氣急劇轉壞，天文台於兩個多小時內，先後發出黃色、紅色及黑色暴雨警告信號，為2017年以首個黑雨警告，持續近3小時。全港雷雨交加，天文台亦發出新界北部水浸特別報告，天水圍及大埔等多處出現水浸，最少2名長者被困獲救送院。

+ 5 + 4 + 3

黃色暴雨警告信號及紅色暴雨警告信號，先後在凌晨零時40分及凌晨1時30分發出；及至凌晨2時55分，天文台改發黑色暴雨警告信號，為2017年5月24日以來首個黑雨。荃灣區雷雨交加，在上午1時10分的過去一小時，錄得逾70毫米雨量；天文台亦在凌晨1時45分，發出新界北部水浸特別報告，八鄉及錦田、上水一帶成為重災區。

凌晨約2時半，天水圍新生村水深至少2呎，有居民報警指水湧入屋，2名長者被困，他們未有受傷，由消防救出後，送往屯門醫院治理；差不多時間，大埔魚角村亦有居民報案，指有泥水湧入屋內；西貢慶徑石、沙角尾等地，亦接獲水浸報告。

九龍區同樣多處出現水浸。凌晨4時許，鑽石山荷里活廣場對開大磡道出現水浸，1輛由荃灣開往觀塘的小巴路經時懷疑死火，多名乘客滯留車內，亦有乘客冒雨落車涉水離開；另外，觀塘消防局對開觀塘道，亦有專線小巴於路中死火，多名乘客被困；黑雨警告下，黃大仙沙田坳道斜路恍如河流，車輛行駛時險象環生。

本港對上一次發出黑色暴雨警告信號，已是2017年5月24日上午11時30分至中午12時30分，持續1小時。當日港島區多處變成澤國。

觀塘消防局對開觀塘道有小巴死火，多名乘客被困。（Rohan Tam / 香港突發事故報料區）

黑雨警告下，黃大仙沙田坳道斜路如同河流。（劉定安攝）