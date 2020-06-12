天文台發出一號戒備信號　「鸚鵡」逼近明日考慮掛三號風球

位於菲律賓附近的熱帶低氣壓正在增強並逼近本港，天文台在周五（12日）晚上8:20發出一號戒備信號，預料熱帶低氣壓會增強為熱帶風暴，並將命名為「鸚鵡」，明日考慮發出三號強風信號。

【20:20】天文台發出一號戒備信號。一號戒備信號在下午8時20分發出。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。請在計劃活動時考慮天氣的轉變，並注意離岸海域可能有強風。

在下午8時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港之東南偏南約740公里，即在北緯16.6度，東經117.9度附近，預料向西北移動，時速約22公里，移向南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並有所增強。

按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓會在今晚（6月12日）至明日（6月13日）日出前與香港保持一段距離，一號戒備信號會維持一段時間。預料明日日間本港風勢會逐漸增強，海有湧浪，屆時天文台會視乎本港風力情況，考慮發出三號強風信號。市民請留意星期六及星期日的戶外活動可能會受天氣影響。

▼「鸚鵡」逼近 各區情況▼

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【17:35】澳門氣象局宣布，將於今晚7時發出一號風球，明日（13日）下午至晚間發出三號風球的可能性高；而藍色風暴潮警告發出的機會則較低。

天文台署理高級科學主任楊國仲表示，今晚會發出熱帶氣旋警告信號，將命名為「鸚鵡」。至於周日（14日）會否掛「三號波」或以上，楊國仲表示，由於該熱帶低氣壓仍與本港維持一段距離，料會逐漸增強及靠近廣東西部沿岸，但熱帶氣旋變化及移動路徑仍有變數，會密切注意其發展。

至於會否有「天文大潮」影響，他解釋周六隨熱帶氣旋增強，海面有湧浪，下周日有狂風驟雨，風勢比較大，但今次不會出現「天文大潮」情況。

本港下午天氣酷熱，天文台錄得最高氣溫35度，是今年以來的最高記錄。楊解釋主要受到高空反氣旋影響，帶來普遍晴朗的天氣，雲量較少，陽光非常充沛，風力較微弱，故氣溫較高。

天文台署理高級科學主任楊國仲。（勞敏儀攝）

▼歐洲中期天氣預報中心颱風預測路徑▼

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▼中國內地、香港、日本預測路徑▼

在下午4時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在東沙之東南偏南約540公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向南海北部。根據天文台公布有關該熱帶低氣壓的預測路徑，料明日（13日）早上會升格為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速達每小時90公里。

天文台預測，熱帶低氣壓會於下周日（14日）以強烈熱帶風暴登陸內地陽江及台山一帶，其後降為熱帶風暴並移向內陸。

下午5時香港天文台錄得氣溫33度，相對濕度百分之61。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是3，強度屬於中等。

▼6月12日天氣酷熱▼