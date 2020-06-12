天文台預料今日稍後掛一號風球　熱帶低氣壓增強　移向香港以西

位於菲律賓附近的熱帶低氣壓昨晚（6月11日）橫過呂宋及進入南海。天文台表示，按照現時預測，該熱帶低氣壓會逐漸增強並在未來一兩日靠近廣東西部沿岸。 天文台會密切監察該熱帶低氣壓的發展及動向，預料今日稍後（6月12日）有需要發出熱帶氣旋警告信號，市民請留意周末期間戶外活動可能受天氣影響。

下午1時香港天文台錄得氣溫32度，相對濕度百分之68。過去一小時，京士柏錄得的平均紫外線指數是9，強度屬於甚高。

▼歐洲中期天氣預報中心颱風預測路徑▼

+ 6 + 5 + 4

周六天氣酷熱 周日狂風驟雨

天文台表示，本港星期六（13日）天氣酷熱，但亦有幾陣驟雨及雷暴，稍後風勢增強。星期日（14日）風勢頗大及有狂風驟雨。

酷熱天氣警告生效

天文台今早6時45分發出酷熱天氣警告，現正繼續生效。 天文台預料今明兩日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。

在戶外工作或活動的人士，應多補充水分和不要過度勞累。於感覺不適時，應盡快到陰涼的地方休息。在沒有空調設備室內的人士，應盡量打開窗戶以保持空氣流通。避免長時間在陽光下曝曬，以免受太陽紫外線曬傷。應穿上鬆身衣服以及配戴適當帽子和能阻隔紫外線的太陽眼鏡。泳客或在戶外遊玩的人士應重複塗抹防曬系數15或以上的太陽油。請關注長者或慢性病患者的健康狀況。如認識他們，請間中致電或探訪他們，看看是否需要提供幫助。

▼6月12日天氣酷熱▼

+ 3 + 2

▼互動颱風預測路徑▼

（天文台網頁截圖）