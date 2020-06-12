中央氣象台料低壓區周五升格熱帶風暴　風力達八號波　周日登台山

本港風季料6月開始，天文台近兩日都指出，位於菲律賓中部的低壓區會逐漸發展，並在本周後期進入南海北部。中央氣象台及日本氣象廳周四（11日）發布該低壓區路徑預測，中央氣象台料低壓區於周五（12日）橫過菲律賓後，約於晚上8時升為熱帶風暴；並料會於下周日（14日）於台山附近一帶登陸。 該低壓區登陸時料平均風速會為每小時76至103公里，即達八號烈風或暴風信號的風力，但對本港影響則仍未肯定。

+ 2

天文台指，現時位於菲律賓的低壓區會逐漸發展，其強度及隨後的路徑存在變數。按照現時預測，該低壓區將於周五晚進入南海北部，並在周末期間移近廣東沿岸。預料下周日本港天氣會轉壞，風勢頗大及有狂風驟雨。

根據中央氣象台的路徑預報，低壓區橫過菲律賓後，周五及周六（13日）均為熱帶風暴，周六晚上8時更升為強烈熱帶風暴，中心風力達每小時90公里。中央氣象台又料該低壓區會於下周日以熱帶風暴或強烈熱帶風暴登陸，中心最高平均風力達每小時82至100公里；而平均風速會為每小時76至103公里，即達八號烈風或暴風信號的風力。

+ 3 + 2

而日本氣象廳則料該低壓區會於周五橫過菲律賓，中心風力約為每小時64公里。至於本港天文台，現時則未有其路徑預測。

值得一提的是，根據颱風委員會，下一個會使用的熱帶氣旋名稱是由馬來西亞提供的「鸚鵡」。而2008年8月亦曾有颱風「鸚鵡」吹襲本港，不過該颱風是在北太平洋西部上形成，並在香港東部西貢區登陸。而吹襲香港期間，天文台需要發出九號烈風或暴風增強信號。