海高斯風球｜天文台會在未來一兩小時內發出三號強風信號

熱帶風暴海高斯逼近香港，天文台在凌晨3點40分，發出一號戒備信號。天文台表示，預計下午2點至4點，改發三號強風信號。

【13:45】在下午2時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約280公里，即在北緯20.6度，東經116.1度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部並逐漸增強，移向廣東西部沿岸。

海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在未來一兩小時內發出三號強風信號。

海高斯風球｜路徑偏北漸增強 150公里內掠過 明離岸吹八級烈風

【13:30】熱帶風暴海高斯逼近香港，將於今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，一號戒備信現正生效，天文台預告，將在下午2至4時發出三號強風信號，明日將吹5至6級強風，離岸及高地間中吹8級烈風。天文台署理高級科學主任江偉表示，發出八號烈風或暴風信號的機會增。澳門氣象局預計，今晚至明日凌晨，發出八號風球的機會是「中等至較高」。

【12:20】澳門氣象局：今日晚間之明日凌晨，澳門改掛八號風球的機會中等至較高。

【11:45】在正午12時，熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約310公里，即在北緯20.4度，東經116.3度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過。

預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在下午二時至四時考慮發出三號強風信號。

【09:45】熱帶風暴已命名為海高斯。在上午10時，海高斯集結在香港之東南約350公里，即在北緯20.1度，東經116.6度附近，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。

海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，並會在今晚至明早於香港西南約200公里內掠過。預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在下午二時至四時考慮發出三號強風信號。

在凌晨4時，南海東北部的熱帶低氣壓，集結在香港之東南偏東約520公里，即在北緯19.8度，東經118.4度附近，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸至海南島一帶。

天文台表示，受相關不穩定天氣影響，本周中期廣東沿岸有大驟雨及狂風雷暴，風勢較大，海面有湧浪，市民應留意天氣變化。天文台會密切監察。

根據歐美預報系統，該低壓區在周三（19日）最接近本港，強度達熱帶低氣壓。天文台料周三多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴；吹東至東南風5至6級。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即可達三號風球風力。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

內地中央氣象台則指，低壓中心將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，於昨晚移入南海東北部海面，之後強度逐漸加強，將於今天（18日）發展為今年第7號颱風，其後逐漸向廣東西部到海南東北部一帶沿海靠近，並將於20日凌晨到上午在上述沿海登陸。