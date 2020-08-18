海高斯風球｜路徑偏北漸增強　150公里內掠過　明離岸吹八級烈風

熱帶風暴海高斯逼近香港，將於今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，一號戒備信現正生效，天文台預告，將在下午2至4時發出三號強風信號，明日將吹5至6級強風，離岸及高地間中吹8級烈風。天文台署理高級科學主任江偉表示，發出八號烈風或暴風信號的機會增。 澳門氣象局預計，發出八號風球的機會是「中等至較高」。

下午發三號風球

天文台今早發出最新熱帶氣旋警報，一號戒備信號，現正生效。熱帶氣旋在香港約800公里內，有可能影響本港。熱帶風暴海高斯集結在香港之東南約320公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海北部，移向廣東西部沿岸。天文台預測，今日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，市區最高氣溫達31度。

海高斯的外圍雨帶正影響廣東沿岸。按照現時預測，海高斯會稍為增強，預料本港風勢會在今日下午較後時間逐漸增強，海面會有大浪及湧浪。天文台會在下午二時至四時考慮發出三號強風信號。

▼香港、澳門預測路徑圖▼

發出八號風球機會增

署理高級科學主任江偉表示，根據現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約150公里內掠過，預測在半夜至明早風勢會最大。他續指，天文台正在評估會否發出八號風球，由於海高斯比實際路徑較為靠近沿岸地區，發出八號風球的機會會比原定的高，現正重新評估。

稍後兩、三日皆有驟雨雷暴 海面有湧浪

根據香港九天天氣預報，本周四至下周四都會有幾陣驟雨或間中有驟雨，明日吹6至7東至東南風，離岸及高地間中吹8級烈風。天氣多雲，間中有會狂風大驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。後日（20日）間中有驟雨，局部地區有雷暴。海面有湧浪。