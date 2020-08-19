海高斯風球｜澳門10號風球　港珠澳大橋封閉　部份地區暫停供電

颱風「海高斯」周三（19日）凌晨2時半集結在澳門以南約50公里，大致趨向珠江口以西，當地在凌晨凌晨5時改掛10號風球；珠海市政府防汛防旱防風指揮部表示，今日淩晨0時起港珠澳大橋封閉，以確保市民生命財產安全。

澳門氣象局於凌晨5時改掛10號風球，並於凌晨5時半改發紅色風暴潮警告。（澳門氣象局網頁截圖）

氣象局於凌晨5時改掛10號風球，強調將維持一段時間，並於凌晨5時半改發紅色風暴潮警告，預料低窪地區於清晨6時至中午12時將會出現水浸，水位將達到1.5米至2.5米。當局呼籲市民逗留在安全的室內地方。

澳門低窪地區水深及膝。（新聞影片截圖）

澳門電力表示，因為低窪地區水浸高度持續上升，部份地區將實施暫停供電，包括筷子基、內港、內港客運碼頭、媽閣及部份近岸地區等，其中內港水深及膝，當局呼籲公眾作好準備，切勿乘坐升降機。

民防行動中心稱，根據社工局資料，截至凌晨4時，17間避險中心共有超過120人使用；由於內港開始出現嚴重水浸，位於沙梨頭街市的緊急疏散停留點須關閉，基於安全考慮，市民切勿再前往沙梨頭街市。

低窪地區水位料達2.5米

氣象局預料，颱風「海高斯」將持續增強，並以較快速度向西北方向移動，大致趨向珠海至茂名沿岸一帶；由於「海高斯」移動路徑比預期更接近澳門，周三上午風力將顯著增強，有狂風驟雨及雷暴。

當局在周三清晨5時半改發紅色風暴潮警告，預料低窪地區於上午6時至中午將出現水浸，水位將達到1.5米至2.5米。