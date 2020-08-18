海高斯風球｜天文台今年首發8號風球　料維持至周三早上

強烈熱帶風暴「海高斯」逼近本港，天文台在今晚（18日）10時40分發出八號烈風或暴風信號，為今年首個8號風球。天文台指，按照現時預測路徑，海高斯會在今晚至明早於香港西南約100公里內掠過，預料8號風球會於晚間至明早（19日，星期三）一段時間維持，市民明早出門時請留意最新的天氣消息。 另外，天文台亦指短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，提醒市民提高警覺。

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天文台預料本港平均風速每小時41至62公里。在下午9時，強烈熱帶風暴海高斯集結在香港之東南偏南約140公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約20公里，移向廣東西部沿岸。

在過去一小時，橫瀾島、長洲泳灘及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時71、54及51公里，最高陣風分別超過每小時83、75及70公里。橫瀾島在過去一小時風勢特別大，受到烈風影響，並錄得風速約為每小時71公里，天文台提醒該區巿民外出要加倍小心。另外，海面有大浪及有湧浪，天文台指市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

▼直擊杏花邨情況▼

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▼直擊大澳情況▼

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大澳直擊：居民料天文大潮 水位將及腰

《香港01》記者到大澳視察，晚上約8時，大澳下微雨，風勢不太嚴重。現場仍有少量大澳居民及商戶正在忙於準備迎接晚上的8號風球來襲。於大澳碼頭附近開設士多的輝哥跟家人已準備好鐵欄等，今晚狂風暴雨到來前用來「閘水」。

由於明早正值天文大潮，輝哥表示早已留意天文台的報告，預計水深約有3.2米，根據多年經驗，相信水會到腰間位置，「我哋呢度算係低窪地區，應該比天文台講嘅勁少少，我哋都預咗要隨時推傢俬入屋，幾多經驗都唔夠，但係都用晒心理準備。」他說，大澳居民大多數為長者，不少年輕居民已專誠返回家中為家人作準備，「前邊棚屋應該再嚴重啲，大家已經準備好晒㗎啦，而家瞓緊覺。」坦言不會過於擔心，但相信整晚「瞓唔着」留意情況。

此外，附近銀行、取件服務站職員亦忙於準備洪水到來，以鐵板、木板圍堵門口，有職員笑言今晚要留守公司，以防有洪水到來。