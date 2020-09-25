中秋節｜天文台料四日連假有雨或阻賞月　下周六始見陽光

本港連日來陰晴不定，下周為中秋節連假，天文台預測10月1日中秋節正日將多雲及有驟雨，而四日連假均有驟雨，意味著市民或未能賞月。天文台預測，至下周六、即連假的第三日才會短暫時間有陽光。

今年中秋節因受「限聚令」影響，市民聚集一起賞月的情景或不復見。（資料圖片）

廣闊低壓槽帶來驟雨

天文台指，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在未來數天影響廣東沿岸地區，該區會有驟雨，預料位於南海北部的一道廣闊低壓槽會在下周中期為該區帶來驟雨。

天文台指，今日（25日）下午1時10分，京士柏錄得攝氏29.9度，氣溫介乎攝氏26度至31度。天文台預測下午部份時間有陽光，稍後漸轉多雲及有幾陣驟雨，吹和緩東北風及漸轉吹東風。至於周六及下周日則大致多雲，並有幾陣驟雨，周六更有雷暴。

天文台預測，下周初將多雲、有幾陣驟雨及有雷暴。中秋節連假將於10月1日開始，該日將大致多雲及有幾陣驟雨，氣溫介乎攝氏26度至29度；雨天將持續至下周六，10月3日至4日將短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，意味著今個中秋節市民或未能賞餘月，外出時亦要帶備雨具。