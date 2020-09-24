中秋節｜天文台料中秋長假中3日多雲有驟雨　下周二驟雨中復課

本港天氣近日陰晴不定，天文台料未來九日亦會有雨。天文台指，受一股微弱的東北季候風影響，明（25日）早廣東沿岸天氣稍涼，本港市區最低氣溫跌至攝氏24度。預料一股達強風程度的偏東氣流會在周末至下周初為該區帶來驟雨。隨著偏東氣流緩和，下周中期華南沿岸天色較為明朗。 下周二（29日）為第二階段復課日，天文台料下周二大致多雲，有幾陣驟雨，學生上學緊記帶備雨具。另外，下周四（10月1日）為中秋節，連同下周五（10月2日）中秋節翌日的假期及周六、日共有四日連假。不過天文台料有當中三日亦多雲有驟雨，除影響賞月外，市民假期或無法到戶外活動。

內地中央氣象台指，熱帶氣旋「白海豚」今天（24日）早晨在日本以東海面減弱，並已變為溫帶氣旋，故對其停止編號。在本港，天文台指一股微弱的東北季候風正影響廣東，而今早大部分地區氣溫較昨日低兩三度。此外，廣東沿岸亦有驟雨。

天文台預測，本港地區今日下午短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；今晚則大致多雲，吹和緩北至東北風。展望明日部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及雷暴。氣溫介乎24至29度，早上稍涼。周末期間亦有幾陣驟雨，下周初驟雨較多。

▼復課指引▼

+ 2 + 2 + 2

中小學的二至四年級、幼兒班及低班學生將於下周二復課，天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨；氣溫則介乎26至29度。學生出門時緊記帶備雨具及外套。

下周四10月1日除是國慶日假期外，亦是一年一度的中秋節，連同下周六（10月3日）及下周日（10月4日），市民更可不須請假則享四日假期。然而天文台預料，中秋節當日至下周六一連三日均多雲有驟雨，氣溫同樣介乎26至29度。市民或未能賞月，而要出外亦緊記帶備雨具。