中秋節｜天文台料中秋長假中3日多雲有驟雨　下周二驟雨中復課

撰文：黃金棋
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本港天氣近日陰晴不定，天文台料未來九日亦會有雨。天文台指，受一股微弱的東北季候風影響，明（25日）早廣東沿岸天氣稍涼，本港市區最低氣溫跌至攝氏24度。預料一股達強風程度的偏東氣流會在周末至下周初為該區帶來驟雨。隨著偏東氣流緩和，下周中期華南沿岸天色較為明朗。
下周二（29日）為第二階段復課日，天文台料下周二大致多雲，有幾陣驟雨，學生上學緊記帶備雨具。另外，下周四（10月1日）為中秋節，連同下周五（10月2日）中秋節翌日的假期及周六、日共有四日連假。不過天文台料有當中三日亦多雲有驟雨，除影響賞月外，市民假期或無法到戶外活動。
內地中央氣象台指，熱帶氣旋「白海豚」今天（24日）早晨在日本以東海面減弱，並已變為溫帶氣旋，故對其停止編號。在本港，天文台指一股微弱的東北季候風正影響廣東，而今早大部分地區氣溫較昨日低兩三度。此外，廣東沿岸亦有驟雨。
天文台預測，本港地區今日下午短暫時間有陽光，有幾陣驟雨；今晚則大致多雲，吹和緩北至東北風。展望明日部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨及雷暴。氣溫介乎24至29度，早上稍涼。周末期間亦有幾陣驟雨，下周初驟雨較多。
▼復課指引▼
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中小學的二至四年級、幼兒班及低班學生將於下周二復課，天文台料當日大致多雲，有幾陣驟雨；氣溫則介乎26至29度。學生出門時緊記帶備雨具及外套。
下周四10月1日除是國慶日假期外，亦是一年一度的中秋節，連同下周六（10月3日）及下周日（10月4日），市民更可不須請假則享四日假期。然而天文台預料，中秋節當日至下周六一連三日均多雲有驟雨，氣溫同樣介乎26至29度。市民或未能賞月，而要出外亦緊記帶備雨具。
天文台預料一股達強風程度的偏東氣流會在周末至下周初為該區帶來驟雨。（天文台網頁截圖）