天文台料低壓區影響下周末天氣不穩　內地預測有一至兩個颱風生成

近日本港天氣乾燥，漸感秋意。天文台預測受高空反氣旋支配，周末期間中國東南沿岸普遍晴朗。預料一道冷鋒會在下周一（5日）抵達廣東，受其相關的東北季候風影響，隨後數天該區天氣稍涼，風勢較大；而由下周二（6日）起，一連六日市區最低氣溫會為攝氏24度。 雖然秋意漸濃，但風季仍未結束。天文台指一個廣闊低壓區會在下周後期為南海北部帶來不穩定天氣；而內地中央氣象台則料未來10天，西北太平洋和南海將有一至兩個颱風生成。

兩大預測料只屬熱帶低氣壓級別

本港近日天氣稍涼，秋高氣爽，然而風季仍未結束。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，下周四（8日）一個低壓區於南海生成，大致趨向海南島一帶。而其海平面中心氣壓最低為1003 hPa，只屬熱帶低氣壓程度。

至於美國全球預報系統（GFS）則預測，下周六（10日）南海將有一低壓區，同樣大致趨向海南島一帶；而其海平面中心氣壓最低為1001 hPa，只屬熱帶低氣壓程度。同一時間菲律賓以東海域亦有一低壓區形成，料下周日（11日）會進入呂宋海峽，未知其後會否進入南海；而海平面中心氣壓最低為995 hPa，屬熱帶風暴程度。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

在本港，天文台指一個廣闊低壓區會在下周後期為南海北部帶來不穩定天氣；在九天天氣預報中，下周六（10日）及周日（11日）離岸間中吹6級風。根據蒲福氏風級表，6級強風平均風速達每小時41至51公里，即可達三號風球風力。

天文台表示，高空反氣旋正為中國東南沿岸帶來普遍晴朗的天氣。同時，一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。今日（2日）是農曆八月十六，天文台料今日大致天晴，日間乾燥，晚上可以繼續追月，但市民要謹記慎防火種。

天文台預料一道冷鋒會在下周一（5日）抵達廣東，隨後數天天氣稍涼。（天文台網頁截圖）

展望周末期間大致天晴。下星期一（5日）、二有一兩陣雨，天氣稍涼。下周二起一連六日最低氣溫為24度；而下周四（8日）為廿四節氣中的「寒露」，代表氣溫下降，地面的露水也更冷。天文台則料下周四寒露大致天晴，日間乾燥；氣溫介乎24至30度，相對濕度為55%至85%。