天文台料早晚天氣稍涼　大帽山今錄最低16度　燦鴻明升颱風襲日本

踏入10月，本港秋意漸濃，今早（7日）天氣亦明顯轉涼。天文台預測，受較乾燥的東北季候風影響，未來數日華南沿岸普遍晴朗，但早晚天氣稍涼。然而下周初一個廣闊低壓區會在南海中至北部發展，並為該區帶來不穩定天氣，料下周二（13日）起連日多雲有驟雨；離岸更間中吹6級強風，等同三號風球的風力。 另外，天文台料強烈熱帶風暴「燦鴻」會在未來兩三日移向琉球群島北部至日本九州一帶，並進一步增強。

天文台指，在今日正午12時，強烈熱帶風暴「燦鴻」集結在沖繩島以東約740公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，橫過日本以南海域；料明日（8日）會升至颱風級別。

內地中央氣象台則預測，「燦鴻」中心附近最大風力有11級，即屬強熱帶風暴級。「燦鴻」將以每小時20公里左右的速度向西偏北方向移動，強度繼續加強。受冷空氣與「燦鴻」共同影響，料今日至周五（9日）東部和南部海域風力較大，其中東海東部風力可達9至11級，颱風中心經過的附近海域風力可達12至14級、陣風15至16級。

在本港，今日天氣明顯轉涼，截至下午3時，天文台錄得最低溫度為攝氏24.1度；大埔、上水及元朗等則大約為22度；大帽山及大老山則跌穿「2字頭」，錄得最低約16度。

天文台指東北季候風正影響廣東沿岸地區，今日大致多雲，下午短暫時間有陽光。吹和緩至清勁東北風，離岸間中吹強風。預料一股季候風補充會在下周初至中期影響華南沿岸。展望明日部分時間有陽光，隨後兩三日大致天晴，風勢逐漸緩和，日間乾燥。

天文台料下周二（13日）起連日多雲有驟雨；離岸更間中吹6級強風，等同三號風球的風力。（天文台網頁截圖）

天文台料明日起一連四日亦會天晴乾燥，但秋高氣爽的天氣至下周二起則轉差，一連四日起大致多雲有驟雨；天氣亦會稍為轉涼，料下周三（14日）、四（15日）氣溫介乎24至27度，市民外出要帶備雨具及外套。

另外，天文台亦回顧9月天氣，指9月本港較正常炎熱，平均氣溫28.4度，較正常值27.7度高0.7度。而9月雲量及雨量亦遠較正常多，錄得雨量708.8毫米，較正常值327.6毫米多約百分之116，是有記錄以來9月份的第六高；雲量亦是有記錄以來其中一個第三高。