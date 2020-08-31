天文台預計秋季較熱　雨量偏高　拉尼娜現象未有明顯影響

去年秋季本港的平均氣溫有26.1度，是天文台有記錄以來最暖的秋季。天文台公布最新的秋季季度預報（2020年9月至2020年11月），因華南沿岸的水汽較多，預料香港今年秋季雨量正常（365至567毫米）至偏多（高於567毫米）的機會較高。而受全球暖化和城市化的影響，料溫度正常（24.8至25.2度）至偏高（25.2度以上）的機會較高。

天文台指，受全球暖化和本地城市化的影響，香港秋季的氣溫有明顯的長期上升趨勢。（資料圖片）

拉尼娜現象對秋季雨量沒影響

天文台表示，在過去一個多月，赤道太平洋中東部的水溫維持正常至偏低，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料未來數個月，太平洋中東部赤道的水溫會逐漸下降，顯示拉尼娜有可能開始發展。但天文台指，今年拉尼娜對香港秋季雨量沒有明顯影響。

然而天文台指，世界各地大部分氣候模式預測，今年秋季輸送到華南沿岸的水汽較多，因而雨量會較多，預料香港今年秋季雨量正常（365至567毫米）至偏多（高於567毫米）的機會較高。

天文台表示，綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料未來數月赤道太平洋中東部的水溫會逐漸下降。（天文台圖片）

本港秋季氣溫有明顯上升趨勢

天文台表示，受全球暖化和城市化的影響，香港秋季的氣溫有明顯的長期上升趨勢，溫度出現正常（24.8至25.2度）至偏高（25.2度以上）情況的機會較高。而世界各地氣候模式亦預測，今年秋季華南的溫度正常至偏高。

此外，根據天文台資料，2019年秋季本港的平均氣溫有26.1度，是天文台有記錄以來最暖的秋季（與2015年並列），較正常值高1.1度。