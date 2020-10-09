天文台預測下周有熱帶氣旋形成　遇季候風夾擊　港風力達3號風球

近日本港天氣秋意漸濃，但風季仍未結束，更料有熱帶氣旋來襲，「秋老虎」發威。天文台預料，周末至下周初熱帶氣旋有機會在南海中至北部形成，但其路徑及強度存在變數。與其相關的大雨及雷暴會在下周初至中期影響華南沿岸，同時東北季候風會逐漸增強，該區風勢頗大。 根據天文台九天天氣預測，下周二（13日）、三（14日）會多雲有雨及有狂風雷暴，雨勢有時頗大；而兩日離岸間中吹7級風，已達3號風球的風力，若達8級則屬8號風球風力。

天文台指，本港受乾燥的東北季候風影響，未來一兩日華南普遍晴朗。而周末至下周初熱帶氣旋有機會在南海中至北部形成，但其路徑及強度存在變數。另外在今日（9日）上午10時，颱風「燦鴻」集結在大阪之西南偏南約490公里，預料向東北移動，時速約12公里，靠近日本南部沿岸一帶。

根據九天天氣預測，天文台料明日（10日）及周日（11日）均大致天晴，日間乾燥。下周一（12日）天氣轉差，料稍後有幾陣驟雨及雷暴；風勢亦逐漸增強，稍後離岸間中吹6級強風，即已達三號風球的風力。而下周二、三則吹東風5至6級，離岸間中7級，接近8級烈風的風力。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

另外，參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，一個低壓區今日於南海生成，大致趨向海南島，下周二、三最接近本港，但仍保持一定距離，而料會於下周三登陸越南河內一帶。ECMWF料該低壓區海平面中心氣壓最低為989 hPa，屬強烈熱帶風暴程度。

至於美國全球預報系統（GFS）則預測，該低氣壓十分廣闊，影響越南及本港一帶，下周二最接近本港，而下周四（15日）則大致消散。但該低氣壓較弱，GFS預測其海平面中心氣壓最低為1002 hPa，僅為熱帶低氣壓程度。

內地中央氣象台也預告未來十天，西北太平洋或南海將有1至2個颱風生成，將給南海海域及華南沿海地區帶來風雨。