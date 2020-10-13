浪卡風球｜打破超強颱風山竹紀錄　創近60年最遠8號風球

熱帶氣旋浪卡南海急速發展，天文台在清晨5時40分發出8號東北烈風或暴風信號，其時集結在香港西南偏南約450公里，成為自1961年以來，懸掛8號風球時距離本港最遠的熱帶氣旋，打破2018年超強颱風「山竹」所創下的410公里距離紀錄，惟仍未衝破1960年的「瑪麗」，但仍是近一甲子（60年）的「最遠8號風球」。

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天文台在清晨5時40分發出8號風球，其時浪卡集結在香港西南偏南約450公里。 (天文台圖片）

浪卡凌晨反比8號風球時更近香港

天文台凌晨1至2時指浪卡最接近香港，其時在香港以南約440公里，其後一直向西或西北偏西移動，逐步離開香港，至天文台發出8號風球時，位處香港西南偏南約450公里。

天文台當時指浪卡向西或西北偏西移動時，會逐漸增強；在浪卡與東北季候風的共同影響下，本港離岸海域及高地正逐漸受烈風影響，香港南部地區風勢較大。浪卡正為華南沿岸帶來狂風驟雨。預料8號風球會在今日日間大部份時間維持。

▼各地預報系統預測熱帶氣旋「浪卡」路徑▼

天文台於山竹距港410公里發出8號風球

翻查資料，超強颱風「山竹」2018年9月16日凌晨集結在香港之東南約410公里，當時天文台發出8號東北烈風或暴風信號，為1961年以來距離本港最遠的8號風球。當日早上「山竹」逼近至香港之東南偏南約200公里，天文台則發9號烈風或暴風風力增強信號；相隔兩小時後山竹移至香港之東南偏南約160公里，天文台發出10號颶風信號。三個信號發出時，山竹與本港距離為自1961年來最遠。

「瑪麗」距港500公里 天文台發「7號風球」

不過，要數最遠距離的8號波，非1960年的「瑪麗」莫屬。「瑪麗」於當年6月6日晚上以強烈熱帶風暴姿態集結於本港以南約500公里範圍，迫使天文台懸掛「7號風球」，即現時的8號東北烈風或暴風信號。當年8號或以上風球連續懸掛66小時50分鐘，橫跨四天。