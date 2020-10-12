浪卡風球｜天文台改發3號風球　明早日出前考慮改發8號風球

天文台在下午5時10分發出三號強風信號，即表示香港近海平面處現正或預料會普遍吹強風，持續風力達每小時41至62公里，陣風更可能超過每小時110公里， 且風勢可能持續。天文台會視乎本地風力情況，在明早（13日）日出前考慮改發八號烈風或暴風信號。市民明早外出前請留意最新天氣消息。

【23:40】海事處表示，接獲領港會有限公司通知，由於熱帶氣旋關係，領港服務將會由明日凌晨3時起暫停，請船東、船隻代理、船主及其他港口使用人士注意。

【23:15】澳門地球物理暨氣象局表示，明日清晨將視乎情況改發8號風球；於明日清晨至早上發出的可能性為「中等至較高」。 在晚上23時，浪卡集結在澳門以南約460公里，大致趨向海南島。

【23:00】在下午11時，浪卡集結在香港以南約470公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。浪卡會在明早最接近香港，在本港以南約500公里內掠過，再加上與東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。在過去一小時，橫瀾島錄得的最高持續風速為每小時60公里，最高陣風超過每小時68公里。

荃灣廣場已在玻璃大門貼上膠紙防風。（袁澍攝）

【21:30】現代貨箱碼頭公布，因颱風關係，將於23時開始暫停所有吉櫃交收服務 , 並於明日凌晨1時開始暫停所有重櫃交收服務。

【21:30】位於南海中至北部的熱帶風暴「浪卡」，今日稍後會逐漸靠近南海沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，天文台在下午5時10分發出三號強風信號，並預料本港風勢會逐漸增強，將考慮明早日出前改發八號烈風或暴風信號。於2018年受颱風「山竹」蹂躪的港島東屋苑杏花邨，今晚已開始作打風前準備，記者現場所見，公園出入口及近岸位置要安裝了鋁板水閘，大廈玻璃貼上防風膠紙，並堆放沙包以備不時之需。至於曾因水浸淹沒的地下停車場內，八成車位泊了車輛，暫未見管理處貼告示提醒車主會打風或作防水浸的準備工作。現場偶然吹起一陣風，海面間中有白頭浪，但不算太強，有居民落樓散步吹風及視察防風措施。

↓↓杏花邨增設防風措施↓↓

+ 7 + 7 + 7

【20:00】澳門地球物理暨氣象局發出三號風球，預料將維持至明日清晨，明日清晨至早上發出八號風球的可能性是中等，藍色風暴潮警告已發出。在風暴潮及大驟雨影響下，明日早上4時至9時低窪地區會出現水浸，預期最高水浸高度約為0.4米。

【17:35】天文台高級科學主任李炳華指，明早會是天文大潮，但由於「浪卡」與本港距離較遠，加上「始終都只係熱帶風暴」，而其風暴潮所帶來的水位不會太高。他指，今次風力增強主要是因東北季候風的共同影響，對比早前的熱帶氣旋，「浪卡」導致本港水浸機會較微。惟他強調，明日海面將非常大浪，提醒市民要遠離岸邊。

▼各地預報系統預測熱帶氣旋「浪卡」路徑▼

【17:00】天文台表示，在下午5時，熱帶風暴浪卡集結在香港之東南偏南約500公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，大致移向海南島一帶，並逐漸增強。

過去數小時，浪卡有所增強。按照現時預測路徑，浪卡會在今日稍後逐漸靠近華南沿岸，加上與一股東北季候風的共同影響，預料本港風勢會逐漸增強。由於海面會有湧浪及有大浪，天文台呼籲市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動。

本港今日漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨，明日雨勢漸轉頻密及有雷暴，氣溫介乎24至28度。在浪卡及東北季候風的共同影響下，周二及三（13及14日）華南沿岸有大雨及雷暴，風勢頗大，海面有非常大浪及湧浪。

▼ECMWF預測▼