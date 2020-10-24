南海風接風｜低壓區將成熱帶氣旋下周逼近　明重陽節多雲最低22度

近日本港天氣明顯轉涼，但剛送走「沙德爾」，或又要迎來另一個風。天文台指，在今日正午12時，強烈熱帶風暴沙德爾集結在西沙之東北偏北約120公里，預料向西移動。而現時位於菲律賓以東海域的一個低壓區會在未來一兩日逐漸發展成為一個熱帶氣旋，並在下周中期進入南海中部。 明日（25日）就是重陽節，天文台料大致多雲，日間短暫時間有陽光及乾燥；氣溫則介乎攝氏22至25度，初時海有大浪及湧浪。普遍吹東至東北風4至5級，初時離岸間中6級風，市民掃墓時要注意安全。

在本港，天文台料今日大致多雲及乾燥。吹清勁至強風程度東至東北風，海有大浪及湧浪，隨後一兩日大致天晴。下周四（29日）及五（30日）天氣則轉差，均會多雲，有幾陣雨。而周四稍後離岸間中吹6級風，即已達3號風球風力。

驟雨後下周六（31日）及11月1日則天色好轉，天文台料會部分時間有陽光，日間乾燥；兩日的市區最低氣溫均跌至攝氏20度，天氣轉涼，市民緊記要添衣。

而即使已步入10月底，進入南海的熱帶氣旋仍不斷，有如「風接風」。天文台指沙德爾會在今、明兩日大致移向海南島至越南中部一帶，並逐漸減弱。乾燥的東北季候風會在未來兩三日持續影響廣東沿岸，該區天色好轉。此外，現時位於菲律賓以東海域的一個低壓區會在未來一兩日逐漸發展成為一個熱帶氣旋，並正為該區帶來不穩定天氣，而在下周中期會進入南海中部。

天文台又表示，一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸。同時，與沙德爾相關的雲帶正覆蓋南海北部。此外，在正午12時，沙德爾集結在西沙之東北偏北約120公里，預料向西移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

+ 4 + 4 + 4

參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），菲律賓以東海域的低壓區將於下周二（27日）橫過菲律賓進入南海。料下周三（28日）海平面中心氣壓最低為973hPa，即達颱風級別。但預測該低壓區大致移向越南，並與本港保持一段距離。

至於美國全球預報系統（GFS），則預測該低壓區將於下周一（26日）進入南海，預測路徑比ECMWF更遠離本港，大致移向越南峴港一帶。該低壓區強度不高，下周三（28日）海平面中心氣壓最低僅989 hPa，達強烈熱帶風暴級別。另外，GFS料菲律賓以東海域於下周再有另一低壓區生成，並或會於11月2日準備進入南海，其海平面中心氣壓約為991 hPa，即僅為熱帶風暴程度。