沙德爾風球｜勁過浪卡兩級反只3號風球　東北季候風起甚麼作用？

本港近日雖明顯轉涼，但風季仍未完結，兩個「十月風暴」相隔一周先後影響香港。正吹襲南海北部的颱風「沙德爾」，較上周沿相若路線的熱帶風暴「浪卡」高兩級；沙德爾中心附近最高持續風速約為每小時140公里，也高於浪卡的85公里。 弱風浪卡令天文台發出歷來「最遠8號波」，在浪卡距港450公里時發出8號風球，比最近時遠10公里；反而更強的沙德爾只帶來3號風球。沙德爾最近香港時為490公里，難道掛波與否只是40公里之別？ 天文台前助理台長、無綫新聞節目「武測天」主持人梁榮武解釋，由於沙德爾起步的位置較浪卡南，加上今次東北季候風較強，故雖然沙德爾較強，但「被東北季候風頂住推咗向西面，埋唔到香港身」，而影響亦沒有浪卡大。 天文台指，引導氣流之一的東北季候風今次較強，令沙德爾路徑今日明顯向西，阻止颱風移向沿海位置；由於沙德爾最接近本港的距離亦比浪卡遠，故東北季候風與熱帶氣旋疊加令風力加大的位置，亦離港較遠。

▼「沙德爾」影響香港情況▼

▼「浪卡」襲港情況▼

+ 8 + 8 + 8

東北季候風對兩個十月風暴「待遇」懸殊

南海今個10月出現「風接風」情況，繼熱帶風暴「浪卡」後，颱風「沙德爾」亦影響本港。天文台指，在下午7時，颱風沙德爾集結在香港以南約490公里，預料向西移動，時速約14公里，橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。

浪卡襲港，僅以熱帶風暴強度已令天文台於10月13日發出8號東北烈風或暴風信號，並維持14小時；雖沙德爾強度為颱風，遠較浪卡高兩級（強烈熱帶風暴強及颱風），但天文台則只發3號風球，預計會維持至明日（24日）早上。

兩個「10月風暴」的差異，主因是東北季候風，但效果相反。它對浪卡帶來疊加效應，為其「助攻」；對沙德爾則產生「李氏力場水」，阻其「埋香港身」。

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

梁榮武：兩風暴生成位置遠近不同 致與季候風交疊地方有別

梁榮武指，東北季候風對熱帶氣旋的影響須視乎其強弱，近日的東北季候風明顯感覺較強，故「推沙德爾向西，唔畀接近香港」。另外，由於沙德爾起步較南，而浪卡起步較北，故浪卡的環流與東北季候風交疊的地方較接近本港，影響亦較大。

天文台高級科學主任張冰解釋，由於東北季候風由北方吹來，寒冷及乾燥的空氣不利颱風發展。東北季候風亦是引導熱帶氣旋氣流之一，而昨（22日）晚與今早引導氣流較弱，故沙德爾向西北移動緩慢。至今日稍後時間引導氣流較強，令沙德爾明顯轉向西移動。

▼「沙德爾」移動路徑▼

▼「浪卡」移動路徑▼

天文台：沙德爾與東北季候風南海東北部交疊

張冰強調，東北季候風一直是熱帶氣旋的阻力，但在熱帶氣旋橫流與東北季候風交疊的位置，「撞埋一齊所以風力加大」。而由於沙德爾最接近本港時，仍距離約500公里，而浪卡最接近本港時距離400多公里。因此沙德爾與東北季候風交疊的地方亦離港較遠，約在南海東北部。他指由於現時東北季候風較乾燥，雨量亦較少。不過他料今日入夜後會由東北風轉為偏東風，風勢會較大，亦會有一、兩陣雨。

浪卡吹襲時的南下的東北季候風，有經過東面海域，因此會較濕及暖，以致無變成「颱風殺手」，反而為浪卡「助攻」。