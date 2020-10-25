多圖｜UFO飛碟雲重陽節高掛　熱帶氣旋莫拉菲料千公里外掠過

近日天氣逐漸轉涼，今日（25日）是農曆九月初九重陽節，秋高氣爽，正適合孝子賢孫登山拜祭先人。天文台料本港今日大致天晴及乾燥，今晚部分時間多雲，氣溫介乎23至27度。現時熱帶氣旋莫拉菲馬尼拉以東約480公里，預料向西移動，隨後一兩日在香港800公里範圍外掠過。

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天文台表示，本港今日氣溫介乎23至27度，截至中午12時半錄得25.7度，相對濕度58%，火災危險警告為黃色，表示火災危險性頗高；同時強烈季候風訊號至今仍然生效。而一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸，今日下午大致天晴及乾燥，今晚部分時間多雲，吹和緩至清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風，海有大浪及湧浪。至於明日（26日）重陽節翌日，預料氣溫介乎23至27度，早晚部分時間多雲，日間大致天晴及乾燥。

而一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸，預料未來一兩日大致天晴，日間乾燥。此外，本周中後期仍有一股東北季候風的補充，預料本周中期中期雲量增多，風勢較大及有幾陣雨。

一股達強風程度的東北季候風正影響華南沿岸，預料未來一兩日大致天晴，日間乾燥。（天文台網頁截圖）

至於早前為香港帶來三號強風信號的熱帶氣旋沙德爾，將在今日移向越南中部一帶，並逐漸減弱。然而另一個熱帶氣旋莫拉菲，根據天文台「位置及路徑圖」顯示，現時集結在馬尼拉以東約480公里，預料向西移動，時速約22公里，大致移向菲律賓中部。天文台預料莫拉菲橫過菲律賓後進入南海，隨後一兩日在香港800公里範圍外掠過，與本港保持一定距離，並由熱帶風暴逐漸增強至颱風級別。