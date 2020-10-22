南海風接風　天文台指沙德爾已升級颱風　歐美預測料下周再迎颱風

熱帶氣旋「沙德爾」接近本港約600公里範圍，天文台指「沙德爾」已增強成颱風級別，料隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶，但至今仍未「掛波」。天文台表示，會在今日稍後時間，視乎沙德爾的路徑及本港風力變化，考慮是否需要發出一號戒備信號。 此外，天文台預告一個廣闊低壓區會在下周中期影響南海中部。參考歐美預報，一個熱帶氣旋下周進入南海區域，下周三（28日）海平面中心氣壓最低達967hPa，則可達颱風級別。

天文台料「沙德爾」明日增強成颱風級別，料隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

在下午4時，「沙德爾」集結在西沙以東約380公里，預料向西北緩慢移動，橫過南海中部。天文台預測，「沙德爾」會在明日稍為靠近廣東沿岸地區，並轉向偏西方向移動，隨後一兩日大致移向海南島至越南中部一帶。根據目前預測移動路徑圖，「沙德爾」明日在本港約500公里範圍掠過。

本港明日風力明顯增強 達3號波風力

但是，該颱風料未為本港帶來惡劣天氣。根據九天天氣預報，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在明早逐漸增強，未來數天沿岸地區及南海北部風勢頗大，天文台預測明日大致多雲，初時部分時間天色明朗及乾燥，稍後有一兩陣微雨，海有大浪及湧浪，離岸風間中達6級，即達3號風球的風力，市區最低氣溫降至攝氏21度，且天氣乾燥，最低相對濕度降至45%。

天文台料，沙德爾會在未來一兩日橫過南海中部，大致移向海南島至越南中部一帶。（天文台網站截圖）

▼ECMWF預測▼

▼GFS預測▼

南海風接風 下周或迎另一颱風

送走「沙德爾」，或又要迎來另一個風。天文台預告一個廣闊低壓區會在下周中期影響南海中部。參考歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），一個熱帶氣旋將於下周二（27日）進入南海，且逐步增強，下周三海平面中心氣壓最低達967hPa，則可達颱風級別，其後移向越南。

至於美國全球預報系統（GFS），則預測一個熱帶氣旋將於下周一（26日）進入南海，但料該熱帶氣旋強度不高，下周二海平面中心氣壓最低僅998 hPa，則只達熱帶風暴級別。

下周天晴乾燥 最低21度

天文台預測，下周日（25日）重陽節初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及乾燥，但其後天晴、乾燥的天氣再度回歸，皆因高空反氣旋將會在下周初增強，天色好轉。至近下周末，天文台料有一兩陣雨，市區最低氣溫回落至21度。