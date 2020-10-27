強颱風莫拉菲襲越南中部　內地中央氣象台：10日內再有2個颱風

踏入10月底秋意漸濃，熱帶氣旋莫拉菲已增強為強颱風，料移向越南中部，與香港保持約千公里距離，天文台預測其外圍雲帶會逐漸覆蓋南海北部及華南沿岸，該區雲量增多，明日及後日有幾陣雨。天文台預料下周初受東北季候風補充影響，華南沿岸地區早晚稍涼，下周日（11月1日）最低只有20度。 莫拉菲日內登陸消散，不過南海風季未停，內地中央氣象台預測，未來十日還將有2個颱風生成。

天文台表示，熱帶氣旋莫拉菲已增強為強颱風，會在未來一兩日移向越南中部。(天文台截圖)

天文台表示，乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗天氣。在正午12時，強颱風莫拉菲集結在峴港之東南偏東約670公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里， 橫過南海中南部。莫拉菲中心持續風力達到時速165公里，不過未有進入本港800公里警戒範圍，與本港保持約1,000公里距離，惟其外圍雲帶會逐漸覆蓋南海北部及華南沿岸，因而影響香港。

本港地區下午及今晚天氣，天文台預料大致天晴，下午乾燥，吹和緩至清勁東至東北風，離岸間中吹強風 。天文台展望未來一兩日風勢較大，雲量增多及有幾陣雨。接近週末天色好轉，早晚稍涼。

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