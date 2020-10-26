颱風莫拉菲周二升呢強颱風　天文台料外圍雲帶覆蓋千公里外香港

撰文：黃偉倫
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踏入10月尾，天氣持續轉涼，本周中期會有雨，之後逐漸乾燥。熱帶氣旋莫拉菲增強為颱風後，掠過菲律賓中部後，今日（26日）進入南中國海中部，天文台預測莫拉菲將於明日增強為強颱風，中心附近最高持續風料達時速165公里。天文台料莫拉菲不會進入本港800公里警戒範圍，並保持距港1,000公里，惟其外圍雲帶會逐漸覆蓋南海北部及香港所在的華南沿岸，本周三至周五（28至30日）會有陣雨。
天文台預料，周六起至下周三（10月31日至11月4日）則會日間乾燥；另外，下周日及三（11月1、4日）的市區最低氣溫，僅攝氏20度。
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本周中起有幾陣雨
天文台表示，乾燥的東北季候風會在明日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，不過本周中後期，受季候風持續影響，該區風勢較大。另外，熱帶氣旋莫拉菲會在未來一、兩日移向越南中部，其外圍雲帶會逐漸覆蓋南海北部及華南沿岸，本周三至五區內雲量增多及有幾陣雨。隨著雲帶遠離，周末期間廣東天色好轉，但天氣稍涼。
下周日市區最低20度 料創入秋新低
根據天文台的九天天氣預報，除了周三至周五有幾陣雨，其餘日子都日間乾燥，下周一至三相對濕度為55%至80%；下周日最低更見50%。氣溫方面，未來9天市區溫度最高為明天的攝氏28度，最度則僅有下周日及三的20度，相差最多8度，料創入秋以來新低。
天文台九天天氣預報（天文台網站）