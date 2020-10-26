颱風莫拉菲周二升呢強颱風　天文台料外圍雲帶覆蓋千公里外香港

踏入10月尾，天氣持續轉涼，本周中期會有雨，之後逐漸乾燥。熱帶氣旋莫拉菲增強為颱風後，掠過菲律賓中部後，今日（26日）進入南中國海中部，天文台預測莫拉菲將於明日增強為強颱風，中心附近最高持續風料達時速165公里。天文台料莫拉菲不會進入本港800公里警戒範圍，並保持距港1,000公里，惟其外圍雲帶會逐漸覆蓋南海北部及香港所在的華南沿岸，本周三至周五（28至30日）會有陣雨。

天文台預料，周六起至下周三（10月31日至11月4日）則會日間乾燥；另外，下周日及三（11月1、4日）的市區最低氣溫，僅攝氏20度。