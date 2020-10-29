熱帶風暴天鵝將升超強颱風　天文台料下周二香港以南700公里掠過

來到10月尾，風季還未完。天文台今日（29日）指，正午12時熱帶風暴天鵝正在菲律賓馬尼拉以東約1,650公里集結，並預料向西移動。 天文台最新的五天路徑預測圖顯示，天鵝中心附近最高持續風力已達時速85公里，於下周日（11月1日）中心附近最高持續風力達至時速185公里，升級至超強颱風，向西北偏西橫過馬尼拉以北，其後進人南海，天文台料天鵝於下周二（11月3日）早上於香港以南約700公里掠過，但料對港威脅不大。

天文台料熱帶氣旋天鵝將增強為超強颱風，並於下周初進入南海後，移向香港800公里警戒範圍。(天文台圖片)

↓↓早前浪卡吹襲情況↓↓

+ 18 + 18 + 18

天文台預告，今日下午至晚上大致多雲及有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗，吹和緩至清勁東北風。另外未來數日大致天氣晴朗及乾燥，下周初早晚稍涼。

料將橫掃馬尼拉

天鵝將逐步增強，今日已達熱帶風暴，天文台明日（30日）達到颱風級別，周六（31日）再升至強颱風，於下周日（11月1日）中心附近最高持續風力達至時速185公里，升級至超強颱風，向西北偏西橫過菲律賓中部，風眼在馬尼拉以掠過。

天文台料天鵝將於下周一（11月2日）進入南海，並朝西北偏西移動，但會減弱為颱風，其後進入香港800公里警範圍，暫見料於下周二（11月3日）早上逼近香港以南約700公里。

▼ 全球預報系統GFS預測▼

▼10月30日起食肆和表列處所的放寬措施▼

+ 11 + 11 + 11

天文台指天鵝相關的雲帶，會在下周中期影響南海北部。天文台今早11時半公布的九天天氣預報顯示，下周初本港風力最高只有清勁程度，連3號風球風力都未及。