又打風？天文台料熱帶氣旋下周一闖入800公里範圍　或需掛一號波

來到10月尾，風季還未完。天文台預測，位於西北太平洋的一個低壓區會在未來數天發展成熱帶氣旋，更有機會升級成颱風並橫過菲律賓呂宋，其後或會稍轉向西北移動，下周一（11月2日）進入本港800公里範圍，天文台或因此需要發出一號風球戒備信號。值得注意是，另一更強風力的熱帶氣旋下周在菲律賓以東成形徘徊，或達超強颱風級別。

一個熱帶氣旋下周一逼近本港。（梁鵬威攝）

颱風「莫拉菲」今日進入越南中部，今晚8時減弱為強烈熱帶風暴，集結在峴港之西南約110公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過中南半島並減弱。

天文台預料熱帶氣旋下周一晚進入本港800公里。（天文台圖片）

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF預測▼

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不過，在「莫拉菲」消散後，本港緊接迎來兩個熱帶氣旋。天文台預測，位於西北太平洋的熱帶低氣壓集結在馬尼拉以東約1930公里，預料向西南偏西移動，時速約18公里，移向菲律賓，並逐漸增強，預計下周一（11月2日）晚上8時進入本港800公里內，天文台有可能需要發出一號風球戒備信號。

而根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會逐步增強至熱帶風暴級別，進入菲律賓後於下周一進入南海，在本港800公里掠過，並移向越南一帶。

超強颱風下周後期逼近

參考全球預報系統（GFS）預測，另一個熱帶氣施下周一在菲律賓以東徘徊，可達超強颱風級別，下周五（11月6日）直撲台灣高雄市。

▼ 全球預報系統GFS預測▼

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（天文台網站截圖）

隨著與熱帶氣旋「莫拉菲」相關的外圍雨帶遠離，接近周末天色好轉，天文台料周末大致天晴，日間乾燥，市區最低氣溫降至攝氏21度。因此，今年萬聖節（10月31日）或在有涼意的天氣下度過，加上當晚10時49分亦會出現天文現象「藍月亮」（即同一個月份出現的第二個滿月），市民當晚也可考慮賞月。

天文台預料，下周初受東北季候風補充影響，華南沿岸地區早晚稍涼，下周二起部分時間有陽光，日間乾燥，市區最低氣溫進一步降至20度。