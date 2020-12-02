11月異常溫暖兼少雨　迎有記錄最熱「立冬」　降雨量僅正常八分一

港人剛經歷一個少雨及異常溫暖的11月，平均最高氣溫達26.4度，較正常值高2.3度，是有記錄以來「最暖」的11月。上月亦較正常少雨，全月只錄得5.1毫米雨量，約為正常值37.6毫米的八分之一。 回看今年秋季天氣（即9至11月），平均氣溫為25.8度，較正常值高0.8度，是有記錄以來第四暖的秋季。

港人剛經歷一個少雨及異常溫暖的11月，平均最高氣溫達26.4度。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

天文台表示，由於影響華南的東北季候風，在11月大部分時間較正常弱，故遠較正常溫暖，平均氣溫及平均最低氣溫分別為23.5度及21.7度，較其正常值高出1.7度及1.9度，兩項數據皆刷新有記錄以來，「11月」第二高記錄。截至上月，今年的累積雨量為2,393.5毫米，稍多於同期正常值2,371.7毫米。

11月最高30.2度 迎最熱立冬

分析11月天氣狀況，上月初本港普遍天晴，日間天氣乾燥，在陽光充沛的情況下，11月7日，香港天文台錄得的氣溫，上升至全月最高的30.2度，刷新天文台有記錄以來，最熱的「立冬」記錄。

另外，今年11月，有4個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部，8日至10日熱帶氣旋「艾濤」橫過南海南部，受艾濤的外圍雲帶影響，本港多雲，有幾陣微雨；12日至15日熱帶氣旋「環高」橫過南海中部時，受環高的外圍雲帶影響，令本港大致多雲及有幾陣微雨。

受一股東北季候風補充影響，11月底風勢較大，早上天氣較涼，11月30日早上，天文台錄得的氣溫，下降至全月最低的16.4度。