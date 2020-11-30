拉尼娜形成　天文台料冬季氣溫正常至偏低　寒冷日子較去年多

預備踏進12月，近日本港氣溫顯著下降。天文台今日（30日）表示，赤道太平洋中部及東部會在今年12月至明年2月維持偏冷，加上冬季華南的東北季候風較強，預料本港今年冬季溫度正常至偏低的機會較高，寒冷天氣（攝氏12度或以下）日數或較去年冬季多。天文台補充，平均每年冬季約有14天寒冷天氣，而去年冬季僅有8日。

拉尼娜致東北季候風較強 華南沿岸溫度下降

天文台表示，在過去個多月，赤道太平洋中部及東部的水溫持續下降。 綜合最新的海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會在今年12月至明年2月維持偏冷，並可能發展成一次拉尼娜事件，即冬季氣溫正常至偏低的機會一般較高。

世界各地氣候模式大部分預測，今年冬季華南的東北季候風較強，所以華南沿岸的溫度正常至偏低。綜合考慮拉尼娜發展情況和氣候模式預測，天文台預料本港今年冬季溫度正常至偏低的機會較高。

基於數個全球氣候模式的平均的2020/21冬季溫度預報圖。圖例的數值單位為標準差（σ）。藍色為負距平，表示氣溫比正常低；紅色為正距平，表示氣溫比正常高。（天文台網站截圖）

天文台又稱，今年冬季日與日之間的天氣和氣溫變化可以很大，間中會出現寒冷天氣。受發展中的拉尼娜及較強東北季候風影響，本港今年冬季的寒冷天氣日數可能較去年冬季多。寒冷天氣指氣溫在12度或以下，平均每年冬季約有14天，去年冬季只有8日寒冷天氣。而受較強的東北季候風影響 ，天文台預料香港今年冬季雨量正常至偏少的機會較高。