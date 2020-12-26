2020年創136年最熱夏季　平均最高氣溫達32.6度　酷熱天氣467小時

今年受拉尼娜現象影響，本港冬季的寒冷天氣會預料較多，但今年夏日仍然熱辣辣。天文台今年6月至8月平均最高氣溫錄得32.6度，平均最低溫度是27.7度，兩者都創下自1884年的最熱夏季紀錄。當中7月的平均最高氣溫達30.2度，更是首次突破30度大關。

2020年天氣炎熱，11月7日沙灘重開時亦人山人海。（廖雁雄攝）

近日天氣轉冷，但原來大家今年經歷過最熱夏季。天文台的天氣冷知識今日（26日）回顧今年天氣，2020年打破多個炎熱紀錄。

2020年打破多個炎熱紀錄，6月至8月的平均最高氣溫錄得32..6度，平均最低溫度是27.7度。

今年6月至8月的平均最高氣溫錄得32.6度，平均最低溫度是27.7度，平均氣溫達29.6度，創下自1884年以來，136年的最熱夏季紀錄。

當中7月的氣溫最高，平均最高氣溫達30.2度，不單首次突破30度大關，而酷熱天氣警告的維持時間長達467小時，即19日半，是該警告成立20年年來的新紀錄。

全日最高氣溫達33度以上的酷熱天，今年有47日，較2016年的38日增加9日。全日最低氣溫達28度以上的酷熱夜，今年也較去年紀錄的46多4日，達50日。

+ 5 + 5 + 5

另外今年天文台曾於6月6日，及9月30日發出黑色暴雨警告，是2017以來再次見到黑雨的蹤影。

風暴方面，今年8月的熱帶氣旋海高斯更為本港帶來九號風球，它來去匆匆，快閃21小時50分鐘後離開本港，是有紀錄以來第四快的襲港的風球。而熱帶風暴浪卡在10月亦襲港，雖然天文台發出八號風球，但因北部空氣太乾導致雨勢不大，大家渡過較平靜的風暴日。