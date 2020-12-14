新冠肺炎｜天氣轉冷　麥難民失棲身之所　轉瞓街邊：政府幫到咩？

天氣轉冷，今晚（14日）氣溫急跌至15度，天文台預測明日（15日）最低氣溫更降至13度。不過，受防疫措施影響，食肆晚上6時後禁堂食，食客不能逗留在店內，全港逾400名麥難民需另覓地方，渡過寒冬。 62歲的阿富一向於長沙灣麥當勞過夜，近日轉到商場外的街邊睡，無瓦遮頭、位置當風，但他笑說「都無得揀啦」，料聖誕、新年都要在此渡過，亦對政府不抱期望，「無辦法架啦，疫情都未搞掂，點會幫你？」 社區組織協會社區幹事吳衛東認為，政府應彈性處理，開放臨時收容中心，供有需要人士入住。

因政府禁晚市堂食，每日臨近6時，阿富便會收捨行裝，離開麥當勞，另覓地方過夜。（盧翊銘攝）

阿富成為麥難民近6年，冬天大部分時間會在麥當勞過夜，坦言有瓦遮頭，不用在外「食風」，「有需要時又可領熱水」。但今年因疫情關係，政府禁止食肆晚市堂食，不能留人，每日快接近下午6時，一班露宿者便會自動自覺離開。第三波疫情時禁堂食屬夏天，露宿感覺不同。

阿富成為麥難民近6年，冬天大部分時間會在麥當勞過夜，有瓦遮頭，起碼不用在外「食風」。（盧翊銘攝）

體育館關閉 數日未洗澡

失去了平日「居所」，阿富曾考慮重返附近公園，但他坦言相關地點已很多人，加上距離麥當勞較遠，故寧在商場外的街頭找張櫈坐，「瞓住」一晚，但位置鄰近馬路，又較當風，只好多穿衣服，「都無得揀啦」，料聖誕、新年都要在此渡過。

無辦法架啦，疫情都未搞掂，（政府）點會幫你？ 麥難民阿富

另一方面，因受疫情影響，室內體育館關閉，他亦失去了梳洗之處，目前已數日未有洗澡，耍手搖搖頭。他慨歎，大半年亦未得過任何支援，「政府幫到啲乜野？」

阿富慨歎，無家者在疫情下未獲任何支援，「無辦法架啦，疫情都未搞掂，點會幫你？」（盧翊銘攝）

阿富年輕時曾住過籠屋，每月600元月租，見識過環境惡劣，十多人困在一個單位，經常被蝨咬醒，加上之後跌斷左腳，駁骨後行動不便，難上落舊樓，寧在街頭露宿，輪候公屋。新年將至，「希望疫情快過，生活回復正常。」

離開麥當勞後，阿富通常會到附近，待領教會派發的飯盒。（盧翊銘攝）

當沒有了24小時堂食，他們不會由448人變成0人，只是分散晒，在不同地方躲藏 社區組織協會幹事吳衛東

社區組織協會幹事吳衛東指，根據組織調查，全港約有448名麥難民，現在分散晒在不同地方躲藏。他指，不少人會到球場、天橋底，但找地方亦不容易，「政府封足球場看台，不少天橋底有圍板圍住。」

吳說，組織自2月便要求政府開放臨時收容中心，但政府以「無政策」為由拒絕，「 政策都是人訂，香港從未面對過咁差環境。」在現行制度下，天文台發出寒冷天氣警告後，民政署會開夜臨時避寒中心，他認為政府應彈性處理，開放臨時收容中心，讓有需要人士入住。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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已另在將軍澳及油麻地覓避寒中心

民政事務總署回覆《香港01》查詢時指，會繼續按現行機制，於香港天文台發出寒冷天氣警告後，開放避寒中心供有需要人士使用，署方會參照衞生防護中心的建議，採取感染控制措施，包括為擬入住避寒中心的人士量度體溫、提供消毒潔手液、要求入住人士在避寒中心內配戴口罩，以及分隔床墊的間距為不少於1.5米等。此外，為確保避寒中心墊褥和毛氈清潔，會為用過的墊褥和毛氈，安排定期清洗和消毒、為每名恆常入住人士編配一套個人使用的墊褥和毛氈，以及按需要提供用後即棄床單。

不過，由於有部分社區會堂，暫時用作社區檢測中心，民政事務總署表示，西貢民政事務處已另覓景林鄰里社區中心作避寒中心； 由於原位處於梁顯利油麻地社區中心地下的避寒中心暫時闢作社區檢測中心，油尖旺民政事務處已在同一處所另覓位置用作避寒中心。除以上改動外，避寒中心的數目及選址與往年相若。