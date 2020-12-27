天氣交通｜石排灣道往香港仔交通意外繁忙　屯赤隧道通車

清晨7點15分消息，因交通意外，石排灣道往香港仔方向近田灣山道的部份行車線現已封閉，駕駛人士只可使用餘下行車線行車。受影響巴士路線須改道行駛。現時上址交通繁忙。

屯赤隧道公路將於今早8點通車，屯門區內駕駛人士可因應交通情況，使用鳴琴路、青雲路、龍門路等進入新隧道，從而避免繞經較為繁忙的屯門公路及皇珠路。與此同時青嶼幹線正豁免收費，駕駛人士可直接駛過大嶼山收費廣場，無需停車繳費，唯需留意現場情況，小心駕駛及保持忍讓。今日天氣預測，初時有一兩陣雨，日間大致天晴，最高氣溫約22度。稍後能見度較低。

屯赤隧道公路將於今早8點通車（資料圖片）

運輸署提醒市民，屯門─赤鱲角隧道（新隧道）已於十二月二十七日上午八時通車，駕駛人士可以選用新隧道往來新界西北及北大嶼山。

屯門區內駕駛人士可因應交通情況，使用鳴琴路、青雲路、龍門路等進入新隧道，從而避免繞經較為繁忙的屯門公路及皇珠路。運輸署及路政署已在適當位置加設指示牌，指示駕駛人士使用合適道路。由於隧道屯門出入口的龍富路迴旋處的車流將有所改變，駕駛人士應留意現場的指示牌，駛近迴旋處時減慢車速，注意匯合點車輛，小心駕駛。

隨著屯赤隧道公路今早8點通車，青嶼幹線已於2020年12月27日（星期日）零時零分起豁免收費。大嶼山收費廣場一帶現正繼續進行道路工程，包括移除原有的簷篷及重鋪路面等，而臨時交通措施會因應所需工地範圍而分階段作出調整，並預留足夠行車線，包括設置臨時行車線供車輛直接駛過收費廣場，現場亦會加設交通標誌及道路標記。駕駛人士必須留意，即使不用停車繳費，仍要注意車速，上址每小時50公里的車速限制不變。

青嶼幹線凌晨起實行免費，大嶼山收費廣場一帶正繼續進行道路工程。（運輸署）

另外，駕駛人士進入馬灣時仍需在馬灣收費廣場閘口停車，供職員查核禁區許可，離開馬灣時則可直接駛過。

6條巴士線改行屯赤隧道不會途經青嶼幹線

6條龍運往返機場的巴士線，將於屯赤隧道通車翌日，即周一（12月28日）改行該隧道，車程有望縮短三至四成，部分路線更將減價近半。

六條由龍運巴士有限公司（龍運）營辦往來北大嶼山及新界西北的專營巴士路線，包括第A33號線（屯門公路轉車站─機場（地面運輸中心））、第A33X號線（屯門（富泰）─機場（地面運輸中心））、第A34號線（洪水橋（洪元路）─機場（地面運輸中心））、第E33號線（屯門市中心─機場（地面運輸中心））、第E33P號線（兆康站（南）─機場（地面運輸中心））及第NA33號線（屯門（富泰）─機場（國泰城）），均會改經新隧道，並停靠屯門─赤鱲角隧道巴士轉乘站。

運輸署提醒乘客，上述六條巴士路線在改道後不會途經青嶼幹線，乘客將不能在青嶼幹線巴士站進行轉乘。同時，部分現有路線或候車的站點將會有所改變，乘客應及早留意巴士路線改道及相關巴士轉乘安排，並預早計劃行程。

黃色火災危險警告

天氣方面，一股偏東氣流正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測，初時有一兩陣雨。日間大致天晴，最高氣溫約22度。稍後能見度較低。吹和緩偏東風。天文台已發出黃色火災危險警告，表示火警容易發生，市民應小心防火，郊遊人士亦應小心防止山火。

清晨各區氣溫（天文台）

展望未來一兩日日間和暖。星期三顯著轉冷。除夕及元旦氣溫降至8度左右。